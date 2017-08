Belgiske medier: To soldater i Brussel angrepet av mann med kniv

To soldater er blitt angrepet av en mann i gaten Emile-Jacqmain i Brussel.

Ifølge TV-kanalen RTBF og avisen Le Soir gikk en mann til angrep på to soldater i den belgiske hovedstaden fredag kveld. Mannen gikk til angrep på de to soldatene med en slags kniv, og ble deretter skutt.

Enkelte belgiske medier skriver at mannen er bekreftet alvorlig skadd og er fraktet til sykehus, mens andre skriver at mannen døde av skadene.

– Soldatene har nøytralisert en person. Situasjonen er under kontroll, skriver belgisk politi på Twitter.

Avisen DH skriver at de har snakket med en person som jobber på en naborestaurant, som hørte mannen rope «Allahu Akbar» under angrepet. TV-kanalen RTBF skriver også at mannen ropte dette, men opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

De to soldatene fikk skader i ansiktet og på hånden, men er ifølge TV-kanalen ikke alvorlig skadd.

– All vår støtte til våre militære. Våre sikkerhetsstyrker forblir årvåkne, skriver den belgiske statsministeren Charles Michel på Twitter.