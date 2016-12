Indias utenriksminister raser mot norsk barnevern

En gutt med indisk mor ble hentet av barnevernet i desember. Nå krever utenriksministeren at femåringen blir levert tilbake til familien sin.

Ifølge utenriksminister Sushma Swaraj skal Indias ambassadør til Norge tirsdag ha et møte med norske myndigheter om saken.

– Jeg nekter å akseptere at fosterforeldre kan ta bedre vare på et barn enn dets biologiske foreldre, sier Swaraj som tirsdag sendte ut flere twittermeldinger om saken.

Kritisk til barnevernet

Gutten skal ha blitt hentet i en barnehage i Oslo av barnevernet i midten av desember. Barnets mor skal være indisk, mens faren og barnet skal være norske statsborgere.

India er et av landene som har stilt seg kritisk til norsk barnevern. Guttens mor har skrevet til indiske myndigheter og bedt om hjelp til å få sønnen tilbake, skriver nettavisa India Samvad.

– Sønnen min vil hjem, og han spiser ikke ordentlig. Jeg er takknemlig for all hjelp fra minister Sushma Swaraj, sier moren til avisa.

Tredje gang

Det skal være tredje gang på fem år at indiske foreldre i Norge er blitt fratatt omsorgen for sine barn av barnevernet. I 2011 havnet en norsk barnevernssak på topp i indiske medier da et foreldrepar ble fratatt omsorgen for sine to barn på grunn av mishandling.

Saken førte til sterkt diplomatisk press for å få barna tilbake til India. Etter en lengre strid som endte i Stavanger tingrett, ble det besluttet å overlate omsorgen for barna til en onkel i India.

Tøffe beskyldninger

Beskyldningene har haglet mot norsk barnevern fra utlandet de siste årene, og blitt løftet opp på et høyt politisk nivå i en rekke europeiske land.

* Tsjekkias president Miloš Zeman sammenlignet i februar i fjor en barnevernsovertakelse med naziprogrammet «Lebensborn».

* I 2014 anklaget det russiske barneombudet, Pavel Astakhov, Norge for «barneterror» på bakgrunn av håndteringen av flere saker som involverer barn med russisk bakgrunn.

* I Litauen holdt TV-kanalen LNK i april i fjor en debatt hvor det ble fremsatt påstander om at norsk barnevern hadde økonomiske motiv for å jakte på litauiske barn.

