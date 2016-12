USA utviser 35 russiske diplomater

NEW YORK/OSLO (VG) Barack Obama tar hevn for at Russland skal ha hacket presidentvalget. Han utviser nå 35 russiske diplomater, og varsler flere represalier.

Det hvite hus slår tydelig fast at Russlands myndigheter står bak systematiske cyberangrep mot den amerikanske staten og amerikanske interesser, blant annet med hensikt å påvirke presidentvalget og undergrave tilliten til myndighetene og demokratiet.

– Alle amerikanere bør være bekymret for Russlands handlinger. Disse datainnbruddene og lekkasjene kan kun ha blitt styrt fra høyeste hold i den russiske regjeringen, sier Obama i uttalelsen.

Sanksjonene som nå rettes mot russiske individer og organisasjoner innblandet i den angivelige hackingen kommer etter det Obama omtaler som en rekke advarsler til Russland, gitt både offentlig og i det skjulte.

I tillegg til hackingen skal diplomater i Moskva ha blitt utsatt for omfattende trakasering det siste året, utført av russisk politi og sikkerhetstjeneste.

– Dette er bare begynnelsen

De 35 diplomatene kalles etterretningsagenter av Obama, og har blitt erklært såkalt «persona non grata». De er med andre ord utvist, og får 72 timer på seg til å forlate landet. Familiene deres må også forlate landet.

Presidenten advarer også om at represaliene som rettes mot Russland torsdag bare er begynnelsen.

– Vi vil gjennomføre en rekke tiltak når og hvor vi selv velger. Noen av disse vil ikke bli kjent offentlig, sier han.

I uttalelsen sier Obama at han vil legge fram en rapport om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget for Kongressen i løpet av de nærmeste dagene.

Dette er den sterkeste amerikanske responsen på et statlig cyberangrep noensinne.

Lavrov: – Skader forholdet



Den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, sier til Reuters at de nye sanksjonene vil skade det bilaterale forholdet mellom de to statene.

– Folkene i Det hvite hus må forstå at hvis Washington virkelig tar nye, fiendtlige steg, vil det komme et svar, sier talspersonen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharovaa, i en videouttalelse onsdag kveld.

Donald Trump har foreløpig ikke uttalt seg om de nye sanksjonene. Tidligere har han vært kritisk til anklagene om russisk innblanding i valget, og senest onsdag uttalte han at «vi bør gå videre med livene våre».

Trump kan velge å oppheve sanksjonene når han inntar Det hvite hus, men dilemmaet for ham er at han da må gå mot hans republikanske kolleger i Kongressen og samtidig bestride anklagene etterretningstjenestene hans har fremmet.

Han har tidligere kalt sanksjonene mot Russland «ubrukelige», og har åpnet opp for å oppheve dem.

USA startet sanksjonsregimet mot Russland i mars 2014, etter at Russland annekterte Krim-halvøya.

Stenger påståtte spionbaser



Etterretningsbyråene som sanksjoneres er den militære russiske etterretningen GRU og sikkerhetspolitiet FSB, KGBs etterfølger.

Utover det rettes det også sanksjoner mot lederen og tre av de høyest rangerte tjenestemennene i GRU, tre selskaper som har støttet GRUs cyber-operasjoner og to russiske statsborgere som skal ha stjålet penger og personlig informasjon gjennom hacking.

I tillegg har Utenriksdepartementet sørget for å stenge to anlegg i New York og Maryland der det mistenkes at russerne har drevet etterretningsvirksomhet.

Venter på hacking-rapport



Obama har allerede bestilt en etterretningsrapport om utenlandsk hacking av amerikanske valgsystemer.

Den er ventet å være ferdigstilt innen januar 2017, og vil ifølge CNN inneholde etterretningsinformasjon som beviser at Kina blandet seg inn i valgene i 2008 og 2012, og at Russland gjorde det i år.

Samtidig som Obama uttalte seg om sanksjonene, slapp det amerikanske Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) en detaljert, teknisk rapport om metodene de mener russisk sivil og militær etterretning har brukt for å utnytte og undergrave amerikanske myndigheter, det amerikanske valget og flere politiske og private organisasjoner, blant dem Det demokratiske partiet.

Summen av fiendtlig, russisk cyberaktivitet gis navnet Grizzly Steppe i rapporten. At myndighetene nå beskylder russisk etterretning for å stå bak bygger på teknisk informasjon innhentet av amerikansk etterretning, FBI, Sikkerhetsdepartementet samt den private sektoren.