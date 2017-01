Roser benådningen av Chelsea Manning

Nå håper Norsk PEN og Amnesty International i Norge at varsleren Edward Snowden er neste Barack Obama benåder.

Tre dager før Barack Obama trer av som USAs president, kom i går kveld nyheten om at den tidligere Irak-soldaten, spionasjedømte Chelsea Manning (28), blir benådet.

Styreleder William Nygaard i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN håper at også den amerikanske varsleren Edward Snowden kan få samme skjebne i løpet av Obamas siste dager i presidentstolen.

– Jeg kan ikke annet enn å håpe at det kanskje også er mulig for Edward Snowden å komme i samme posisjon. Uansett hvordan det skulle gå, er dette av betydning for Snowdens fremtid, sier Nygaard til VG.

– Når man først har tatt innover seg den varslerinnsatsen til Manning, vil man i neste omgang også måtte respektere hva Snowden måtte gjøre, legger han til.

– GLEDELIG NYTT: Styreleder i Norsk PEN William Nygaard under en debatt på Litteraturhuset I 2015. Foto: FREDRIK VARFJELL / NTB scanpix

Spionasjelov

Manning ble i 2013 dømt til 35 års fengsel for å ha lekket rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumenter til varslernettstedet WikiLeaks mens hun jobbet som etterretningsanalytiker i Irak.

Blant annet lekket hun en video fra 2007 som viser et amerikansk militærhelikopter mens det gjennomfører et angrep i Bagdad, der minst ni menn, blant dem en Reuters-fotograf og sjåføren hans, ble drept.

Snowden, som har midlertidig oppholdstillatelse i Russland, er på sin side siktet av amerikanske myndigheter for å ha lekket store mengder dokumenter fra etterretningsorganisasjonen NSA som viser hvordan amerikanere ble overvåket.

Siktelsen mot ham gjelder brudd på den samme spionasjeloven som Manning ble dømt etter – Espionage Act fra 1917.

– Noe av det mest kritikkverdige i disse sakene er den paragrafen som blir brukt. Den er en lovhjemmel som ble benyttet under 1. verdenskrig og som egentlig er en militær paragraf, men den er også blitt brukt utover dette. Det er forferdelige strenge straffer som sones i svært ubekvemme høyrisikofengsler. Vanlige sivilrettslige forsvars-institutter som et forsvar og en ankemulighet, har ikke vært gjeldende, sier Nygaard.

Han tror benådningen av Manning kan åpne for en mildere behandling av varslere.

– Den kan åpne for en mer tidsriktig behandling av varsling og at varsling som institutt får en folkerettslig større aksept, sier Nygaard.

Obama mottok nylig over 1 million signaturer som tok til orde for benådning av Snowden.

Har jobbet for løslatelse

POLITISK RÅDGIVER: Gerald Kador Folkvord. FOTO: AMNESTY INTERNATIONAL I NORGE.

Også menneskerettsorganisasjonen Amnesty International i Norge mener Snowden bør benådes. Organisasjonen har også tidligere tatt til orde for benådning av Manning. Derfor ble nyheten om hun løslates 17. mai godt mottatt.

– Amnesty har arbeidet for at hun (Manning) skulle løslates i flere år, så for oss var det en gledesmelding. Ikke minst fordi mange som kjenner hennes situasjon, sa hun ikke kom til å overleve mye lengre, sier politisk rådgiver Gerald Kador Folkvord i Amnesty International i Norge til VG.

Han tror beslutningen om løslatelse kan ha reddet Mannings liv.

– Fengslingen, kombinert med den ekstreme belastningen av isolasjon og trakassering i varetekt, har gjort at hennes psykiske tilstand har forverret seg. Og hun har ikke fått nødvendig legehjelp.

Til tross for at Manning ble dømt til 35 år i fengsel, er ikke den politiske rådgiveren overrasket over at Obama gikk inn for benådning.

– Dette er en av de tingene som henger igjen fra hans presidentskap. Det var heller ikke vanskelig å gjøre, fordi Chelsea Manning har i rettssaken bedt om unnskyldning. Hun har gitt videre et veldig stort antall dokumenter, og amerikanske myndigheter påsto at disse var ganske farlig for en del personer, og det har hun bedt om unnskyldning for.

– Men det at Obama ikke har gjort, er å etterforske alle forbrytelsene Manning har avslørt. Det står fortsatt igjen, legger han til.

– Hvor viktig var avsløringene som kom gjennom WikiLeaks?

– De var viktige fordi de skapte debatt. Det ble gjort ganske mye arbeid under hele Obama-administrasjonen for å skjule eventuelle overtramp, både i sammenheng med dronekrigen og andre ting. Manning har åpenbart bidratt til at amerikanerne har blitt mye mer forsiktige med å ikke ramme sivile i sin krigføring. Jeg tror hennes avsløringer har reddet ganske mange liv.