CHICAGO (VG) I sin siste tale som president hyllet Barack Obama kona og døtrene i en varm kjærlighetserklæring – og rettet blikket mot USAs fremtid.

Han avsluttet der det hele startet for åtte år siden – i hjembyen Chicago. Etter å ha sikret valgseieren en sen novemberkveld i 2008 holdt Barack Obama (55) sin seierstale foran titusenvis av tilskuere i Grant Park – ikke langt unna konferansesenteret han natt satte punktum som USAs 44. president.

– I kveld er det min tur til å si takk, sa Obama, som ble møtt med jubelbrøl fra tilskuerne da han gikk frem til talerstolen.

– Dere har gjort meg til en bedre president. Dere har gjort meg til en bedre mann.

Da publikum ropte om «fire år til» – vel vitende om at USAs grunnlov ikke tillater mer enn to perioder – svarte den avtroppende presidenten «jeg kan ikke det».

Hyllest til familien

VG var til stede i salen i det enorme konferansesenteret McCormick Place sammen med hundrevis av pressefolk og tusenvis av tilskuere under den historiske talen. I salen satt også Obamas kone Michelle, eldstedatteren Malia (18), svigermoren Marian Robinson, samt visepresident Joe Biden og kona Jill.

– Michelle Robinson (pikenavnet journ.anm), jenta fra sørsiden (av Chicago journ.anm). De siste 25 årene har du ikke bare vært kona mi og moren til våre barn, men du har vært min beste venn. Du gikk inn i en rolle du ikke ba om. Du gjorde det med eleganse, stil og god humor.

– Du har gjort meg stolt og du har gjort hele landet stolt.

Yngstedatteren Sasha var ikke til stede i Chicago, men fikk sammen med søsteren varme ord fra faren.

– Malia og Sasha, under de merkeligste omstendigheter har dere blitt to fantastiske unge kvinner, smarte og vakre, men aller viktigst snille, hensynsfulle og full av lidenskap. Dere har båret byrden av å være i søkelyset så lett, sa han og fortsatte:

– Av alt jeg har gjort i livet mitt, så er jeg mest stolt av å være faren deres.

SISTE TALE: I natt holdt Barack Obama sin avskjedtale i hjembyen Chicago. Foto: Thomas Nilsson/VG

Snakket lite om Trump



Neste fredag er det forretningsmannen Donald Trump (70) som overtar Det ovale kontor. Da Obama nevnte dette responderte publikum med høy buing, noe som fikk den avtroppende presidenten til å ta frem pekefingeren og si «nei, nei», før han fortsatte:

– Jeg har forpliktet meg til Trump at min administrasjon skal sørge for en glatt overflytting av makt fra en fritt valgt president til den neste.

Så langt har Obama snakket svært lite om Trump, bortsett fra noen små stikk med tydelig adresse:

– For hvert andre steg fremover føles det ofte som at vi tar ett steg tilbake.

Obama tok seg god tid på å ramse opp hva han har fått til i løpet av disse årene: Flere jobber, snu konjunkturnedgangen, isfronten med Cuba som ble brutt, Iran-avtalen, drapet på Osama bin Laden, likekjønnet ekteskap og Obamacare.

– Hvis jeg hadde sagt alt det for åtte år siden så ville dere kanskje ha sagt at vi satte litt for høye mål. Men det er hva vi har gjort, sa han og fortsatte:

– Amerika er et bedre og sterkere sted enn det var da vi startet.

«Yes we did»



Mot slutten avskjedstalen rettet Obama blikket fremover.

– Når jeg går av denne scenen i kveld er jeg mer optimistisk for dette landet enn jeg var da vi startet.

– Ikke bare har arbeidet vårt hjulpet mange amerikanere; det har inspirert så mange amerikanere, særlig unge mennesker der ute, til å tro på at de kan gjøre en forskjell.

Videre kalte han den nåværende generasjonen både uselviske, kreative og patriotiske, før han passende nok rundet av med en henvisning til sitt eget valgkampslagord.

– Yes we can. Yes we did. Yes we can.