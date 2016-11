Obama: – Trump vil fortsette NATO-samarbeidet

USAs president Barack Obama lar tvilen komme sin arvtaker Donald Trump til gode, men vedgår at han er bekymret.

Mandag kveld norsk tid holdt USAs avtroppende president Barack Obama sin første pressekonferanse siden Donald Trump ble valgt til landets president. Under pressekonferansen ga han uttrykk for at han ikke er bekymret over NATO-samarbeidet etter samtalen han hadde med Trump i etterkant av valget.

– Han viste stor interesse for å opprettholde våre viktige forpliktelser, blant annet NATO. Disse alliansene er ikke bare gode for Europa, de er gode for USA, sa Obama.

Myk overgang



Obama la i pressekonferansen vekt på at han ønsker å gi Trump en så myk som mulig overgang når han flytter inn i Det hvite hus.

– Det viktigste jeg delte da vi møttes, er at rådgiverne rundt, og hvordan man setter opp prosesser og systemer for informasjonsinnsamling, er veldig viktig å være oppmerksom på med en gang, sa Obama.

– Hvem han velger som rådgivere, og de første stegene han tar, er veldig viktig og bør vies oppmerksomhet. Han må få tid og rom til å gjøre det, sa han.

Obama fortalte at det overrasket ham at samtalen var vennlig da de møttes torsdag, fordi Trump ifølge Obama er «utagerende» og liker «opphetede debatter». Han fortalte imidlertid at han er imponert over valgkampen til Trump på noen måter.

– Det som er klart, er at han klarte å berøre angsten, men også entusiasmen til velgerne. Det var imponerende. Det sa jeg til ham, sa Obama.

Presidenten presiserte at USA er i en mye bedre forfatning i dag enn det var da han tok over.

Han starter i kveld på sin siste utenlandstur som president.

– Jeg ser fram til først å besøke Hellas, så Tyskland der jeg skal møte Angela Merkel. Hun har trolig vært vår nærmeste partner disse årene. Til slutt skal jeg møte de politiske lederne i Peru, sa han.

Bekymret for Trump

Flere av spørsmålene dreide seg om Obamas tidligere uttalelser om Trump. Obama understreket flere ganger at Det hvite hus legger klare begrensninger og føringer på presidenten.

– Han er ikke ideologisk, men pragmatisk. Det kan tjene ham bra hvis han har de rette folkene rundt seg. Men jeg er bekymret, det er klart. Vi har forskjellig meninger om mange saker, sa Obama.

Obama fortalte at han under møtet ba Trump tenke seg nøye om før politikk blir uformet, og trakk fram helsereformen hans som eksempel. Trump lovet i løpet av valgkampen å skrote den. Han oppfordret også Trump til å framstå som samlende overfor de gruppene av befolkningen han fornærmet gjennom valgkampen.

Tidligere i dag ble det kjent at Trump vurderer å utnevne en kvinne og en homofil til topp-posisjoner.

– Mitt råd er at valgkamp er forskjellig fra å regjere. Jeg tror han er ærlig når han sier han vil være en suksessfull president. Jeg tror ingen vil fremmedgjøre folk eller gjøre folk sure, sa Obama.