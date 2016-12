NEW YORK (VG) I høst konfronterte Barack Obama Vladimir Putin med hackingen av Demokratene. Nå forteller han mer om hva som ble sagt.

Med bare fem uker igjen som USAs president, holdt Barack Obama (55) fredag sin siste pressekonferanse i år før han og familien drar på juleferie til Hawaii.

Pressekonferansen fant sted kort tid etter at Washington Post meldte at FBI støtter CIAs syn om at Russland blandet seg inn i presidentvalget for å få Trump til å vinne.

– Jeg var opptatt av at hackingen (av Democratic National Committee journ.anm) ikke var forbundet med hacking som kunne hemme stemmetellingen, sa Obama på pressekonferansen før han fortsatte:

– Så da jeg møtte president Putin i Kina tidlig i september følte jeg at den mest effektive måten å forsikre meg om at dette ikke skjedde var å snakke med ham direkte, be ham kutte ut og si at det kom til å bli alvorlige konsekvenser dersom han ikke gjorde det. Og faktisk så vi ikke flere tilfeller av at valgprosessen ble tuklet med.

– Vi kan gjøre ting med dere



På pressekonferansen sa Obama at han legger skylden av hackingen på «det høyeste nivået av den russiske regjeringen».

– Ikke mye i Russland skjer uten Putin, sa presidenten, som også gikk langt i å advare russerne mot konsekvensene:

– Vi fortsetter vårt mål om å sende en klar beskjed til Russland eller andre om ikke å gjøre dette mot oss, fordi vi kan gjøre ting med dere.

Obama kommenterte også det faktum at én av tre republikanere nå godkjenner Putin:

– Ronald Reagan ville snudd seg i graven.

ANKLAGET: Barack Obama går langt i å anklage Russlands president for personlig å ha vært involvert i hackingen av Democratic National Committee. Foto: Pool , Reuters

Torsdag refererte Hillary Clinton til en personlig feide med Russlands president Vladimir Putin som en mulig årsak til at Russland blandet seg inn i valgkampen. Hun antydet også at Putin var personlig involvert i hackingen av ulike politikere og organer i Det demokratiske partiet.

Obama brukte mye tid på å snakke om dette temaet på pressekonferansen, og understreket viktigheten av å forhindre cyberangrep i fremtiden.

– Jeg håper at den påtroppende presidenten kommer til å være like opptatt av å forsikre at vi ikke har potensiell utenlandsk påvirkning av vår valgprosess.

– Ikke tukling med stemmeprosessen

Obama understreket likevel at det er ingenting som tyder på at selve valgresultatet ikke ble påvirket av utenforstående.

– Jeg kan forsikre offentligheten at det ikke var noen tukling med stemmeprosessen. Det finnes ikke bevis for at opptellingsmaskiner ble tuklet med, sier han.

De siste dagene har det vært rapportert om en gryende splittelse mellom Det hvite hus og Donald Trump, og Obama fikk spørsmål fra en reporter om dette. Han svarte kort at hans team har gjort alt de kan for at overgangen skal bli så god som mulig, og at det bare er noen dager siden han snakket med Trump sist.

20. januar neste år innsverges Donald Trump (70) som USAs 45. president i en høytidelig seremoni i Washington D.C.

USAs NESTE PRESIDENT: Donald Trump (70). Foto: John Minchillo , AP

– En av de vanskeligste sakene



Naturlig nok viet Obama også mye av oppmerksomheten på pressekonferansen til situasjonen i Syria.



– Rundt om i verden er det krigsområder der disputter har blitt uregjerlige konflikter som har blusset opp. Resultatet er at uskyldige mennesker lider, og ingen annet sted er disse grusomhetene mer virkelig enn i Aleppo, sa han og fortsatte:

– I flere år har jeg jobbet for å stoppe borgerkrigen i Syria og å døyve de menneskelige lidelsene. Det har vært en av de vanskeligste sakene jeg har stått overfor som president.