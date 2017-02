Obama nyter sitt nye liv med surfeferie

Da familien Obama gjestet den private øya til milliardæren Richard Branson fikk ekspresidenten endelig mulighet til å ta opp igjen sin gamle hobby.

Like før Obamas tid som president var over gjestet han, som første sittende president, TV-showet «The Tonight Show» med Jimmy Fallon. Der kunne han fortelle at han så frem mot å reise til et sted der det er godt og varmt sammen med kona Michelle Obama.

Nå har Virgin-milliardæren Richard Branson publisert flere bilder av seg selv og Obama mens de koser seg om bord i en båt og kitesurfer på hans private feriested på De britiske jomfruøyene.

GLADGUTT: Barack Obama koste seg med kiteboardiing på Mosikto Island sammen med milliardær-kompisen Richard Branson Foto: Jack Brockway , AP/Virgin.com

På Virgin.com skriver Branson at Obama-familien var på ferie på Hawaii like før de flyttet inn i Det hvite hus. Der koste blant annet Obama seg med surfing i noen av Hawaiis fryktinngytende bølger.

Men som nyinnsatt president fikk han klar beskjed av sikkerhetssjefen at dette ville bli hans siste tur på surfebrettet på åtte år. Nå som Obama ikke lenger må følge like strenge sikkerhetstiltak så Branson sin mulighet til å gjøre noe med surfetørken.

– Vi bestemte oss for å sette opp en vennlig konkurranse. Kunne Barack lære seg å kitesurfe før jeg lærte å foile? Vi ble enige om en konkurranse om hvem som kunne stå oppreist på brettet lengst, skriver Branson på Virgin.com.

Foiling eller hydrofoil er når man bruker en «undervannsvinge» montert i enden av en stang under et brett eller en båt som gjør at man blir løftet opp fra vannet.

Mens Branson stolt klarte å stå oppreist på sitt foil-brett mer enn femti meter måtte han se seg slått av Obama som klarte 100 meter på kitebrettet sitt. Men på Virgin sine hjemmesider er Branson helt klar på at det vil bli revansje neste gang Obama-familien kommer på besøk.

– Neste gang, må den beste (britiske) mann vinne, skriver Branson som også legger til at det var en ære å ha Obama-familien på besøk.

KOMPISER: Barack Obama og Richard Branson ser ut til å være gode venner mens de tøyser med hverandre i milliardærens båt. Foto: Jack Brockway , AP/Virgin

MILJØ: Alf Tomas Tønnessen ved Høgskolen i Volda håper Obama vil engasjere seg i miljøspørsmål i den neste tiden. Foto: Høgskolen i Volda

Begrensninger som sittende president



– Mens man sitter som president er det visse begrensninger. Man kan ikke holde på med fritidsaktiviteter der man risikerer liv og helse, forklarer Alf Tomas Tønnessen, USA-forsker ved Høgskolen i Volda.

Ifølge Tønnessen er det vanlig at ekspresidenter trekker seg tilbake den første tiden etter de går av.

– Bush den yngre har trukket seg tilbake etter han var president og bruker nok mye tid på ranchen sin med hobbyer som sykling og maling. Mens Bill Clinton og Jimmy Carter har valgt langt mer fremtredende posisjoner, sier Tønnessen og legger til at Obama med sin unge alder er forventet å velge en form for aktiv rolle i samfunnet.

Bill Clinton har blant annet holdt foredrag og vært opptatt av fattigdom og vaksinespørsmål i årene etter presidentskapet, mens Carter har viet mye tid til å skrive bøker.

– Den tidligere visepresidenten Al Gore har hatt en viktig rolle innenfor miljøproblematikken. Jeg håper Obama velger å overta noe av denne jobben, siden dette er noe han snakket mye om som president, sier han til VG.

BEGRENSNINGER: USA-Ekspert Hans Olav Lahlum forteller at det i praksis er flere begrensninger for hva en sittende president kan gjøre på fritiden. Foto: Terje Bringedal , VG

Omfattende tidspress og sikkerhetstiltak



Historiker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum sier til VG at det formelt sett er få begrensninger rundt hva en president kan drive med på fritiden.

Men at det følger et omfattende tidspress og mange sikkerhetstiltak rundt embetet som i praksis vil begrense hva en sittende president kan gjøre på fritiden.

– Når det er sagt er han nok ikke uten sikkerhetsfolk selv om han har gått av som president. I gamle dager var man i teorien en ganske vanlig borger da man hadde gått av, men nå må dagens ekspresidenter leve med langt mer oppstyr og sikkerhetsopplegg, sier Lahlum.

KONKURRANSE: Barack Obama og Richard Branson hadde en vanskelig konkurranse seg imellom der Branson måtte se seg slått av den tidligere presidenten. Foto: Jack Brockway , AP/Virgin

Richard Branson kjøpte Moskito Island, der Obama familien nå ferierte med han, i 2007. Milliardæren eier også øya Necker Island, som ligger like i nærheten.

På Virgin.com skriver Branson at kjøpet av Necker Island i utgangspunktet handlet om å imponere en dame. Om det var øy-kjøpet som skapte suksess vites ikke, men elleve år senere giftet de seg på øyen og har nå to barn sammen.