Når avtroppende president Barack Obama i natt norsk tid holder sin siste tale, er det med store forventninger fra sine tilhørere. VGs politiske redaktør er en av dem.

I natt klokken 04.00 norsk tid holder den avtroppende presidenten sin siste presidenttale til det amerikanske folk.

Det er knyttet forventninger til at Obama skal si noe om rekken av lovendringer han har gjennomført de siste ukene av sin presidentperiode - lovendringer som flere hevder å være til hinder for Trump når han overtar presidentstolen i Det hvite hus 20.januar.

Våken i natt? VGs USA-korrespondent er på plass og følger talen direkte. Se talen her

Ifølge talspersoner fra Det hvite hus som CNN har snakket med, kommer talen ikke til å ha fokus på hans og Trumps motsetninger. Talen vil heller ha et fremtidsrettet fokus preget av håp.

Trump etter møte med Obama i Det hvite hus: – Jeg ser fram til å få råd fra ham

Trodde Obama ville forene amerikanerne

Da politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, så Barack Obama sin såkalte key note speech i 2004, skjønte hun at dette var en mann vi kom til å se mer av.

– Han hadde en talegave og en entusiasme jeg tenkte kunne forene amerikanerne. I ettertid har det jo ikke blitt slik. Det amerikanske folk er jo mer splittet enn noen gang, sier Skartveit.

Obama: Kan se for meg at det virker som om det skjedde i går

Det er forventet at 20.000 kommer for å høre talen på McCormick Place i Chicago, hvor Obama erklærte begge sin valgseiere i 2008 og 2012.

Presidenten skriver talen selv, med redigeringshjelp fra sin taleskriver Cody Keenan. Ifølge CNN har de to gått gjennom minst fire utkast til talen.

Michelle Obama holdt sin avskjedstale lørdag, hvor hun gråtkvalt uttalte, «jeg håper jeg gjorde dere stolte».

Michelle Obama: Vil savne Det hvite hus

– Han arvet to kriger og en finanskrise



Skartveit tror symbolvirkningen i at han og Michelle Obama var USAs første svarte presidentpar, er tung. Hun fremholder Obamas samlende sitat «There are no red states or blue states, just the United States of America», fra hans key note tale 27.juli 2004, som hans beste.

Obama om Putin-samtale: Ba han kutte ut

– Når han forteller sin historie; Jeg er en svart fyr, navnet mitt er Barack Hussein Obama, og jeg er president. Da viser han at alt er mulig, sier Skartveit som mener det er viktig å huske hvilken oppvask George W. Bush etterlot til Obama.

– Han arvet to kriger, en finanskrise og et stort underskudd for å ha gått inn i en krig uten å sende de nødvendige regningene først, sier Skartveit og utdyper:

– Han fikk starte i en solid motbakke, og har fått til det ingen andre amerikanske presidenter har fått til før han, å reformere helsesystemet.

–Som nå står i fare for å bli skrotet av den påtroppende presidenten?

– Ja, Trump har varslet det. Men det er vanskelig å reversere store reformer. Det er for tidlig å vite hvordan det ender.

Ifølge Politiken har 800 Chicago-borgere sikret seg gratis billetter til Obamas siste tale. Billettene går nå for opptil 15.000 norske kroner på svartebørsen.

Skartveit hadde ikke punget ut 15.000 kroner for å se talen hans, men sier hun kommer til å se den på nettet.

Obamas viktigste taler



I forbindelse med Obamas siste tale har NBC laget en liste over 15 sitater som definerer Obamas tid som president.

Her er noen av sitatene de drar frem:

«Hvis det er noen der ute som fortsatt tviler på om Amerika et er sted hvor alt er mulig; som fortsatt lurer på om drømmen til våre grunnleggere fortsatt lever; som fortsatt stiller spørsmål ved kraften i demokratiet vårt, i kveld får dere svaret. »

4. november 2008- valgkvelden, den nyvalgte presidenten rørte folk til tårer med seierstalen sin.

«Krigens mekanismer spiller en rolle i hvordan vi forvalter fred. Denne sannheten må stå ved siden av en annen – at samme hvor rettferdig, krig garanterer menneskelig tragedie.»

10. desember 2009 – Da han mottok Nobels fredspris snakket han om sine holdninger til krig. Han klarte likevel aldri å oppnå målet om å ta alle amerikanske tropper hjem.

«Helsereform er ikke lenger et brutt løfte- Det er landets lov.»

23. mars 2010 – Innføring av helsereformen, Obamacare.

«Hvis jeg hadde en sønn, ville han sett ut som Trayvon.»

23. mars 2012 – Etter drapet på den svarte tenåringen Trayvon Martin inntok Obama en mer personlig taktikk. Han sa at Trayvon kunne like gjerne vært han for 35 år siden, og dermed satte Obama fokus på våpenkriminalitet og den store andelen svarte ofre for den. Dette ble senere kalt «Black lives matter» bevegelsen.

«Jeg tror på forandring fordi jeg tror på dere, det amerikanske folk.»

13. januar 2016 – Som et ekko av en av hans første taler, påpekte han igjen at amerikanere har langt flere felles interesser en de tror, og oppmuntrer folket til å stå sammen.

Retorikkekspert om Obamas tale: – Latterliggjør Trump, i stedet for å hate han