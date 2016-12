Mener russerne spionerte fra disse luksuseiendommene

Amerikanske myndigheter mener russisk etterretning har brukt to luksuseiendommer for spionasje.

President Barack Obama har ikke bare besluttet å utvise 35 russiske diplomater fra USA som hevn for at Russland skal ha stått bak hackingen av presidentvalget. Han har også valgt å stenge ned to luksuriøse landsteder i Maryland og på Long Island, utenfor Washington og New York.

Les mer: Slik skal russerne ha hacket valget

Landstedene er eid av russiske myndigheter og har fungert som fristed for diplomater ved den russiske ambassaden. Men nå beskyldes russerne for at eiendommene har fungert som spionreir for russisk etterretning.

Ifølge The New York Times brukte russerne sandstrendene til å ha lange samtaler for å unngå å bli fanget opp av amerikansk overvåkning. Russerne fikk 24 timer på å forlate eiendommen.

Russlands svar på sanksjonene: Vil utvise 35 amerikanere

Den russiske regjeringen har eid eiendommene siden Sovjetunionen. Eiendommen i Maryland ble kjøpt i 1982.

Eiendommen på Long Island er kalt Killenworth og er bygget i 1912 og kjøpt av sovjetiske myndigheter i 1954.