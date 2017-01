CHICAGO (VG) Her på sørsiden av Chicago levde Barack Obama et vanlig liv før han ble president. Naboene ser tilbake på hans år ved makten med stolthet.

De ubarmhjertige kuldegradene holder de fleste innendørs i villastrøket på Chicagos sørside denne dagen, men Brandon Elkins (35) må ut i all slags vær. Stort sett hver dag passerer han huset til Barack og Michelle Obama – enten på tur med hundene eller for å hente sønnen som går på skole vis-à-vis.

Det var i dette huset, en stor rød teglsteinsvilla, at familien bodde da Obama var senator, gjennom valgkampen i 2008 – helt frem til flyttelasset gikk til Det hvite hus.

– Det blir trist å se ham være ferdig som president, sier Elkins.

Vi står i gaten hvor Obama-familiens teglsteinvilla ligger, men det er ikke hit veien går når Trump overtar neste fredag. De skal bo i Washington D.C. i to år til for at yngstedatteren Sasha (15) skal fullføre high school der.

Gatestubben utenfor huset er stengt, fem biler fra Secret Service holder vakt og det er satt opp gjerder – klare tegn på at familien skal besøke huset i forbindelse med Obamas avskjedstale.

– De pleier å stenge av hele nabolaget når de er på besøk, forteller hundelufteren og legger til at han håper at Obama-familien kommer tilbake til nabolaget etter D.C.

STENGT: Gaten utenfor Barack Obamas hus i Chicago er stengt og bevoktet av Secret Service. Foto: Thomas Nilsson/VG

Egen Obama-meny

I nabolaget Hyde Parks lille sentrum er det lunsjtid og travelt for Tom Chronopoulos, daglig leder på Velois – Obamas favorittrestaurant i området.

OBAMAS FAVORITT: Tom Chronopoulos er daglig leder på Obamas favorittrestaurant i Chicago-nabolaget. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Før han ble president var han her kanskje to ganger i uken. Etter at han flyttet har han hatt det litt travlere, sier Chronopoulos og trekker på smilebåndet.

Restauranten har laget en egen menytavle over presidentens seks favoritter, blant annet pannekaker og omelett med biffkjøtt – retter som har blitt bestselgere.

– En gang jeg var innom tok jeg bestillingen hans og benyttet anledningen til å ta ham i hånden og snakket med ham. Han virker som en veldig bra og fin person, sier han.

EGEN MENY: Barack Obama var fast kunde på restauranten Velois da han bodde i Chicago. De har nå laget en egen «Obama-meny». Foto: Thomas Nilsson/VG

«Fuck Donald» står det på den sorte t-skjorten til André Wiley (35). USAs påtroppende president står ikke høyt i kurs i dette tradisjonelt demokratiske området.

– Jeg syntes at han gjorde det bra ut fra forholdene. Han er helten vår, sier Wiley der han sitter i frisørstolen til Ishmael Coye (44) i Hyde Park Hair Saloon – Obamas faste frisørsalong i Chicago.

Coye forteller at Obama var her hver uke under valgkampen i 2008, og at hans faste frisør herfra de åtte siste årene har reist til Det hvite hus for å klippe presidenten.

– Jeg snakket med ham flere ganger, om vanlige ting som sport og slikt. Han er en kul fyr – en helt vanlig kar, sier Coye og fortsetter:

– Han har vært en veldig bra president, en av de beste, men han kunne ha gjort mer dersom det ikke var så mye motstand i opposisjonen. Det ødela mye for ham, som gikk inn med så mye styrke og håp om å gjøre mye forandringer.

OBAMA-STOLEN: På Obamas faste frisørsalong i Chicago er stolen han pleide å sitte i satt i glass. Foto: Thomas Nilsson/VG

– En av de beste presidentene



TRIST: Justin Charlton-Perrin (47) skulle gjerne sett at Obama kunne sitte lenger som president. Foto: Thomas Nilsson/VG

At Obama er en del av nabolaget kommer ikke bare fram på frisørsalongen der man kan be om en «Obama-klipp» til 24 dollar, eller på restauranten hvor man kan spise som presidenten. I et av veikryssene er det satt opp en stein der Barack Obama kysset Michelle for første gang.

– Obamas åtte år var monumentale og jeg syntes det er tragisk at det ender på denne måten (med Trump jorun.anm). Jeg håper at sørsiden av Chicago og resten av landet er beæret av tiden han ga oss som president. Det er fryktelig trist at han er ferdig nå, sier Justin Charlton-Perrin (47).

MØTTE OBAMA: Renee Jackson forteller at hun møtte Obama flere ganger da han bodde i Hyde Park. Foto: Thomas Nilsson/VG

Han bor i en av nabogatene til Obama-huset, men har aldri gått på presidenten.

– Hva vil Obama bli husket for?

– For at han brakte klasse til presidentskapet. Han har hatt oddsene mot seg og en opposisjon som motarbeidet ham bare for å motarbeide, men taklet det hele med klasse. Jeg tror at hans arv vil vokse med tiden, sier 47-åringen og fortsetter:

– Historisk tror jeg at han vil bli sett på som en av de beste presidentene vi noen gang har hatt.

Frykter Trump

IKKE ENIG I ALT: Brandon Ellkins (35) står mer til venstre enn Obama, men sier at han likevel er fornøyd sammenlignet med de fire årene som kommer. Foto: Thomas Nilsson/VG

Reneé Jackson har vokst opp i nabolaget og møtt Obama flere ganger.

– Obama vil bli husket for hans egenskaper til å forhandle, for hans omsorg og ikke minst for Obamacare, sier hun.

Helsereformen i presidentens navn, Obamas hjertesak, står nå i stor fare for å bli opphevet så snart Donald Trump kommer til makten. Han har sagt at det står først på agendaen.

Tilbake utenfor Obama-familiens hus holder Secret Service fremdeles vakt utenfor. Hundelufteren er straks på vei videre, men lister først opp saker han kommer til å huske Obama for: Obamacare, sosiale rettigheter og ekteskap for likekjønnede.

– Det er ikke alt jeg har vært enig med Obama om, men sammenlignet med de neste fire årene er jeg fornøyd. Jeg ser ikke frem til Trump som president. Virkelig ikke.