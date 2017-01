Forsvarte løslatelse av Chelsea Manning

I sin siste pressekonferanse som USAs president, forsvarte Barack Obama beslutningen om å slippe fri Chelsea Manning (29).

Begrunnelsen for å kutte fengselsstraffen som opprinnelig var på 35 års fengsel slik at hun slipper ut 17. mai, er at straffen hun hadde fått var «uproporsjonalt» streng i forhold til lignende saker.

Han avviste imidlertid at dette hadde noen konsekvenser for

USAs 44. president var ikke redd for at dette ville sende uheldige signaler til folk som vil lekke amerikanske statshemmeligheter.

Han poengterte at Manning allerede har hatt et meget krevende opphold i retts- og fengselsvesenet, og at dette nok ikke ville være fristende for andre som vurderte å gjøre noe lignende.

Manning, som tidligere het Bradley Edward Manning, ble arrestert i Irak i mai 2010. Han var mistenkt for å ha lekket gradert materiale til nettstedet Wikileaks, men ble frikjent i retten for den alvorligste anklagen, nemlig å bistå fienden.