Barack Obama fortsetter kampen mot Trumpcare

I en tale natt til mandag tid oppfordret tidligere president Barack Obama medlemmer av Kongressen til å stå opp mot Donald Trumps planlagte helsereform.

Torsdag forrige uke ble Donalds Trumps helsereform vedtatt i Representantenes hus. Han gikk på en skikkelig smell i mars da han måtte trekke det første forslaget tilbake, og det ble dermed regnet som en stor seier for presidenten da han fikk gjennomslag forrige uke.

Nå skal imidlertid Senatet stemme over helsereformen. I går kveld hadde tidligere president Barack Obama en klar beskjed til de folkevalgte i forkant av avstemningen:

– Jeg håper at de nåværende medlemmene av Kongressen husker at det faktisk ikke trengtes mye mot for å hjelpe de som allerede er mektige. Men det krever mye mot for å stå opp for de svake og de syke som ikke har tilgang på maktens korridorer, sa Obama da han talte i Boston natt til mandag norsk tid, ifølge The Hill.



Et glødende håp



I Trumps lovforslag blir det blant annet åpnet for at delstater kan droppe dagens krav om at helseforsikring skal koste det samme for alle, uavhengig av helsetilstand.

Mer moderate republikanere motsa seg i første runde dette kravet, men i det siste forslaget ble det foreslått en pott på åtte milliarder dollar, som skal sikre forsikringsutgifter til kronisk syke. Kritikere mener beløpet ikke er stort nok.

– Jeg håper de forstår at mot ikke betyr å bare gjøre hva som er politisk hensiktsmessig, men hva de dypt i hjertet mener er riktig. Det er mitt glødende håp at sånt mot, uavhengig av parti, fortsatt er mulig, slo Obama fast.



Skrøt av Obamacare



Han hevdet videre at debatten om helsereformen ikke er over. Hans egen helsereform, populært kalt Obamacare, har blitt møtt med massiv kritikk fra republikanerne. Da Trumps helsereform ble vedtatt i Representantenes hus, erklærte han at Obamacare er død.

Obamacare ble iverksatt i 2014, og innebar blant annet at folk ble pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. De med lavere inntekter får som følge av reformen subsidier til å betale forsikringen.

Obama er full av lovord om sin egen reform og kongressmedlemmene som stemte den fram.

– Disse mennene og kvinnene gjorde det rette, de tok det vanskelige valget. Det var en oppvisning imot. På grunn av den avstemningen, fikk 20 millioner personer som ikke hadde det, helseforsikring, og mange av disse representantene mistet setene sine, sa han.