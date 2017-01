10 ting Obama vil bli husket for

WASHINGTON D.C. (VG) «Yes we can» var Barack Obamas slagord i valgkampen. Men hva fikk han til, hvor feilet han og hvordan forandret han USA?

Fredag er det slutt. Barack Obama og hans familie flytter ut av Det hvite hus – inn kommer den 45. presidenten i USAs historie: Donald Trump.

Det Pulitzerpris-vinnende nettstedet Politifact.com har gjennomgått 533 valgløfter fra Obama gjennom to valgkamper, og sortert dem i tre kategorier ut fra hvilken grad de er satt ut i live. Her er resultatet:

* Valgløfter holdt: 48 prosent

* Delvis/kompromiss: 28 prosent

* Valgløfter brutt: 24 prosent



Gjennom de ti punktene under oppsummerer vi sakene som kommer til å prege ettermælet til USAs første svarte president:

1. Obamacare

Da Demokratene hadde majoriteten i begge kamrene i Kongressen, fikk Obama gjort mye – blant annet å få gjennom hjertebarnet Obamacare. I dag er cirka 22 millioner amerikanere forsikret gjennom denne helseforsikringsordningen.

Den har gjort manges liv bedre, men er blitt kritisert både fordi øvrige forsikringer har blitt dyrere og fordi forsikringspremien på Obamacare nå stiger betydelig. Trump vil umiddelbart skrote ordningen og erstatte den med en ny. Uansett: Obama har klart det syv presidenter ikke klarte: Å gjøre helsehjelp til en rettighet.

2. Klima og miljø

Obama gjorde disse to utfordringene til en fanesak, og det kommer utvilsomt til å prege hans ettermæle. I desember 2015 sluttet USA seg til Parisavtalen og forpliktet seg samtidig til å redusere utslippene av drivhusgasser.

Obama har omformet hele landets energipolitikk, samtidig som fornybar energi har skapt mange arbeidsplasser. Klimaskeptikeren Trump har imidlertid sagt at han vil trekke USA ut av klimaavtalen og avstå fra kutt i klimautslippene.

KLIMA PÅ AGENDAEN: Obama kommer til å bli husket blant annet for sin kamp for klimaet. Dette bildet er tatt i California, et av mange steder i USA og resten av verden der erosjon spiser seg innover land. Foto: Josh Edelson , AFP





3. Osama bin Laden

– USA har gjennomført en operasjon som har drept Osama bin Laden, sa Obama 2. mai 2011. Terrorlederen ble skutt og drept i en militæroperasjon etter klarsignal fra Obama.

Drapet var en viktig symbolsk seier både for amerikanerne og for Obama som president. Nummer én på deres liste over de mest ettersøkte terroristene i verden var tatt ut, og den ultimate hevn etter 11. september-angrepene gjennomført.

4. Likekjønnet ekteskap

I 2015 erklærte amerikansk Høyesterett at forbud mot ekteskap mellom personer av samme kjønn er grunnlovsstridig. Obama var den første sittende presidenten som støttet dette, og høstet mye ros – og kritikk.



5. Cuba

I mars i fjor skrev Obama historie da han besøkte Cuba som den første amerikanske presidenten på 88 år. Dermed var isfronten som har vart i mer enn 50 år brutt: De diplomatiske forbindelsene ble gjenopptatt, USA har åpnet ambassade i Havanna, amerikanske fly flyr nå til og fra Cuba – for å nevne noen av resultatene.

6. Guantánamo

Da Obama stilte til valg i 2008 var et av hans mest sentrale valgløfter å stenge fangeleiren i løpet av sitt første år som president. Den politiske motstanden gjorde at han aldri klarte å innfri valgløftet. Mange av fangene er sluppet fri eller overført til andre land under Obamas tid, men fremdeles sitter 55 personer fengslet der.



7. Iran-avtalen

Et av Obamas største diplomatiske gjennombrudd var da USA i 2015 forhandlet frem en avtale med Iran om landets atomprogram der målet er å stanse alle muligheter for at de skal kunne utvikle en atombombe. Trump har gjentatte ganger sagt at han vil skrote hele avtalen, men under en nylig høring sa hans kandidat til forsvarsminister, James Mattis, at han vil beholde avtalen.

8. Økonomien

Da Obama kom til makten var USA inne i sin verste resesjon siden den store depresjonen på 1930-tallet. Pilene har gått oppover under Obama, men sinnet i et omfattende belte av befolkningen – særlig lavt utdannede hvite – har vært stor. Oppgangen fikk ikke innvirkning på deres liv, noe som førte til at mange av dem ga sin støtte til Trump i presidentvalget. Ti måneder etter at Obama kom til makten var arbeidsledigheten 10 prosent. I dag er den 4,7 prosent.

9. Utenrikspolitikken

Obama lovet å trekke USA ut av krigene i Irak og Afghanistan, noe han ikke klarte helt. Han lovet også å gjøre det som sto i hans makt for å forhindre nye kriger. At Obama unnlot å gripe direkte inn for å stanse borgerkrigen i Syria kommer til å henge ved hans ettermæle. Samtidig er forholdet mellom USA og Russland det dårligste på flere tiår. Obama rundet av sitt presidentskap med å innføre en rekke sanksjoner mot Russland som hevn for påstått hacking av valgprosessen.

UNNLOT: Obama grep ikke drepte inn i Syria-krigen. Her fra Aleppo lille julaften i fjor. Foto: George Ourfalian , AFP





10. Innvandring

I 2014 ga Obama nærmere fem millioner innvandrere som oppholdt seg ulovlig i USA mulighet til lovlig opphold, noe som skapte stor oppstandelse blant Republikanere. Et av Obamas større nederlag er da han ikke fikk gjennom den såkalte «Dream Act», som ville gjort det mulig for 1,7 millioner unge papirløse innvandrere å få midlertidig arbeidstillatelse, mulighet til å studere og ta førerkort.

Han fikk imidlertid igjennom en mindre versjon av loven, som stanset utvisningen av unge innvandrere og åpnet for at de kan få lovlig opphold. Trump har sagt at han vil deporterte alle papirløse innvandrere, men har senere moderert seg til de som har et kriminelt rulleblad.



Da VG nylig besøkte området rundt Det hvite hus i Washington D.C. var det en jevn strøm av skuelystne som ville se huset Donald Trump snart skal flytte inn i. Vi stilte fem av dem det samme spørsmålet:

– Hvordan vil du huske Obama?



