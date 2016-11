Barack Obama: Michelle blir aldri president

Skal vi tro ektemannen er det lite sannsynlig at USAs førstedame Michelle Obama går helt til topps.

Etter at demokratenes kvinnelige kandidat Hillary Clinton tapte valget har flere tatt til orde for at Michelle Obama bør stille en gang i framtiden.

Men i et intervju med magasinet Rolling Stone, gjort dagen etter at Donald Trump gikk seirende ut av valget, slår Barack Obama fast at kona neppe kommer til å stille.

– Michelle kommer aldri til å forsøke å bli president. Hun er en av de mest talentfulle jeg kjenner. Du kan se den utrolige gjenklang hun har hos det amerikanske folket. Men jeg pleier å spøke med at hun er for fornuftig til å ønske seg inn i politikken, sier Obama.

Michelle har siden Barack Obama ble president i 2008 holdt mange gode taler, og ikke minst blitt en svært populær person innad i partiet.

Etter at hun laget ut mot Trump fra talerstolen under valgkampen, ble hun også hyllet i sosiale medier.

Førstedamen er til og med mer populær enn sin ektemann, ifølge en fersk meningsmåling.

