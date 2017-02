Svensk politi vokter minibanker etter  uttaks-rykter

Et rykte om at man kan ta ut ubegrensede mengder penger i svenske minibanker - også uten dekning - gjorde at politiet måtte trå til onsdag kveld.

– Akkurat nå sikrer vi et antall minibanker, sier Fredrik Bratt, pressetalsmann i politiets Region Syd, til svenske Aftonbladet.

Ifølge avisen har Swedbank sett seg nødt til å midlertidig stanse muligheten for uttak med bankkort. Banken hadde datatrøbbel tidligere onsdag, noe som skal ha ført til at enkelte har kunnet ta ut ubegrensede mengder penger, selv uten dekning på kortet.

Ryktene om denne feilen har fått flere til å strømme til minibanker i både Malmø og Gøteborg, skriver Aftonbladet. Politiet i Malmø opplyser at ordenspoliti er sendt ut for å sikre bankautomater.

Les også: For å få tak i minibankens innhold, la tyske tyver den i togsporet

Menneskemengder

– Vi kan bekrefte at vi er ute på et antall minibanker i Malmø i forbindelse med mistanke om bedrageri. Vi er på plass for å undersøke hva som har skjedd, sier Bratt til avisen, og forklarer at de fysisk vokter automatene det er snakk om.

Videre forteller han at politiet har fått tips fra flere som har reagert på at menneskemengder har samlet seg rundt minibankene.

– Vi kontrollerer hva de gjør og hva som skjer, sier Bratt, og legger til at politiet også har tatt beslag i kontanter.

Kommentar: «Erna Solberg vil gi kontantene dødsstøtet»

– Kan få minussaldo

Claes Warrén, pressekontakt i Swedbank, bekrefter at dataproblemer tidligere på dagen har ført til at enkelte kunder har kunnet ta ut mer penger enn de har på kontoen.

– For øyeblikket vet jeg ikke hvor mange, sier Warren til Aftonbladet.

– Det kan i verste fall innebære at man får minussaldo på kontoen sin, legger han til.

Til Expressen sier pressetalsmannen at alle uttak fra automatene er loggført og registrert.

– Så det har ikke vært tombolamaskiner, fastslår Warrén overfor avisen.

Les også: Går til «krig» for å beholde kontanter