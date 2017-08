Bangladesh: Storflom truer megaby

Årets monsunsesong har forårsaket de verste flommene på tre tiår i enkelte regioner i India, Bangladesh og Nepal.

Over 700 personer er døde. Minst én million mennesker er fordrevet. Nå truer vannmassene megabyen Dhaka.

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble det natt til søndag innrapportert over 100 døde i de siste oversvømmelsene, som har isolert millioner av mennesker, melder NTB.

Verst rammet er delstaten Bihar øst i India, hvor 205 personer har mistet livet så langt. Til sammen 10 millioner mennesker er rammet av oversvømmelsene og nesten 400.000 har søkt ly for vannmassene i midlertidige, offentlige tilfluktsrom.

I Nepal har monsunen forårsaket jordras og oversvømmelser. Minst 135 personer er meldt omkommet.

VANN-FLYKTNINGER: Mennesker på flukt fra vannmassene i Araria-distriktet i den indiske delstaten Bihar fant ikke noe annet sted å sove enn midt på en motorvei. Foto: AP

Verste flom på ti år



I Bangladesh har minst 115 omkommet i flommene som har rammet 5,7 millioner mennesker. 30 prosent av landet er nå under vann i det som er den verste flommen på ti år. Nord og vest i landet synker nivået i elvene raskt, ifølge offisielle kilder.

Men ifølge avisen The Daily Star er megabyen Dhaka, med 18 millioner innbyggere, nå truet av storflommen.

Sazzad Hossain, som leder Flood Forecasting and Warning Centre (FFWC), sier til avisen at de store elvene rundt Dhaka langsomt stiger over de offisielle farenivåene.

Årets monsun har rammet Dhaka hardt med flere flommer. Mangelfull drenering og avløp bidrar til å øke flomproblemene. Byens pumpesystem bruker i dag tre timer på å ta unna 40 millimeter nedbør.

MONSUN-TRØBBEL: Denne familien i Morigaon-distriktet i den indiske delstaten Assam søkte tilflukt på restene av en vei som var blitt vasket vekk av storflommen. Foto: AP

Dhaka, som er en av verdens raskest voksende storbyer, ligger sentralt plassert i Bangladesh på den østlige bredden av elva Buriganga.

Byen ligger nederst i Ganges-deltaet og dekker et areal på 360 kvadratkilometer, hvorav 350 kvadratkilometer er dekket av asfalt og betong.

Tropisk vegetasjon og fuktig jord preger landet, som er flatt og omtrent på havnivå. Kraftig regn og sykloner i monsunsesongen gjør Dhaka svært flomutsatt.

Drukner i regn



Allerede 4. august meldte The Daily Star at Dhaka var i ferd med å drukne i rekordstore regnmengder. På tre timer falt det 121 millimeter regn.

I timevis sto trafikken, som i løpet av de siste 10 årene har sunket fra 20 til syv kilometer i timen i snitt, dønn stille.

Byens naturlige dreneringssystem besto i utgangspunktet av 65 kanaler og fire elver, samt mange dammer og grøfter. I dag finnes det bare 26 kanaler, men de fleste er fulle av avfall, fyllmasser og søppel.

REDNINGSAKSJON: Innbyggerne i Jalmapur, 150 kilometer nord for Dhaka, måtte trå til for å redde en elefant fra å drukne. Elefanten hadde gått minst 100 mil fra India til Bangladesh. Foto: AFP

Deltaområdene til de gigantiske elvene Brahmaputra og Ganges dekker mesteparten av landets areal. De siste tiårene har flommer skapt store problemer. Avskoging og erosjon i nabolandene Nepal og Bhutan har redusert jordsmonnets evne til å holde på vannet.

Hvert år omkommer et hundretalls personer i oversvømmelser forårsaket av monsunen, som begynner tidlig i juni og varer i rundt fire måneder. Nesten 350 døde i de første flommene midt i juni nordøst i India.