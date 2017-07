Avlyser festival etter anmeldelse

Svensk politi har mottatt flere voldtektsanmeldelser etter musikkfestivaler denne helga. Nå avlyses festival.

En jente i 15-årsalderen skal ha blitt voldtatt under Håkan Hellstrøm-konsert på Bråvallafestivalen i Norrköping fredag kveld.

Ifølge politiet ble jenta holdt fast og voldtatt av en mann midt i menneskemengden foran scenen, uten at noen grep inn.

– Det er forferdelig at man skal måtte oppleve noe slikt med masse mennesker rundt seg, sier en talsmann for politiet, Thomas Agnevik til Aftonbladet.

– Vi har veldig få opplysninger om gjerningsmannen og om hva det er som har skjedd, sier han og oppfordrer de som var til stede under konserten om å ta kontakt med politiet dersom de så noe mistenkelig.

Jenta ble natt til lørdag tatt hånd om og gjennomgikk en legeundersøkelse.

Avlyser festival



Som en følge av hendelsen kunngjorde Bråvallafestivalens arrangører FKP Scorpio lørdag at årets festival blir de siste og at det ikke blir noen tilsvarende festival neste år. Festivalen har hatt rundt 50.000 besøkende årlig siden oppstarten i 2013.

De norske 18-åringene Ragni Wessel og Hannah Skjolden reiste til Norrköping for å være med på årets Bråvalla-festival.

IKKE ALENE: De norske vennene Ragni Wessel, Jonathan Nilsen och Hanna Skjolden, reiste til Sverige for å være med på festivalen. Foto: Pontus Lundahl/tt

– Man går ikke rundt alene på natten, sier Wessel, som mener det er fint å ha venner rundt seg som kan passe på en.

Skjolden synes det er unødvendig med slike hendelser.

– Det er veldig dumt at det skjer, og at man nesten forventer at det skal skje. Men jeg går ikke rundt og er redd for at det skal hende meg, for da hadde jeg ikke kunne dratt hit,

Under Cityfestivalen i Västerås ble det anmeldt to voldtekter natt til lørdag, den ene av en 16 år gammel jente.

– Vi har snakket med henne og innhentet opplysninger, men vi har foreløpig ingen mistenkte, sier en talsmann for politiet i Västmanland, Thomas Gustafsson.

En 26 år gammel kvinne har også anmeldt en voldtekt etter festivalen.

– Hun er sendt til sykehus og vi har ikke kunnet avhøre henne. Flere detaljer har jeg derfor ikke, sier Gustafsson.

Seks anmeldelser i Roskilde

Også under Roskilde-festivalen i Danmark meldes det om flere seksuelle overgrep. Politiet opplyser at de har fått inn seks anmeldelser om voldtekt mellom 24. juni og 1. juli.

Festivalen oppgir å ha rundt 130.000 deltakere årlig. Dansk politi forteller at arrangementet denne gangen har gått roligere for seg, med mindre fyll og bråk og færre tyverianmeldelser og pågripelser enn tidligere år.