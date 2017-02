Avis: Flynn benektet Russland-kontakt overfor FBI

I avhør med FBI nektet tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn for å ha snakket med Russlands ambassadør om sanksjoner, ifølge Washington Post.

Avisen skriver torsdag at Flynn i avhør med FBI-tjenestemenn 24. januar nektet for at USAs sanksjoner mot Russland var tema i samtalen. Avisen siterer flere amerikanske tjenestemenn på opplysningene.

Verken Flynns talsmann eller FBI ønsker å kommentere saken.

Å lyve til FBI er en forbrytelse under amerikansk lov. Det er det amerikanske justisdepartementet som må ta en eventuell avgjørelse om å straffeforfølge Flynn, skriver Washington Post.

Ifølge kilder CNN har snakket med er det lite trolig at Flynn blir straffeforfulgt. Årsaken skal være at FBI ikke tror han villedet dem med vilje.

Flynn gikk av som nasjonal sikkerhetsrådgiver fordi han villedet visepresident Mike Pence om innholdet i samtalen med den russiske ambassadøren.

Saken begynte å rulle da Washington Post forrige uke siterte tjenestemenn i amerikansk etterretning, som hadde avlyttet samtalen, på at Flynn og ambassadøren hadde drøftet sanksjoner. Dette hadde Flynn offentlig benektet flere ganger.

