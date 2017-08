Australsk politi: Terrormistenkte ville sende sin uvitende bror i døden med bombe

To brødre er siktet for terrorplaner i Sydney, etter å ha blitt pågrepet forrige helg. Den tredje kunne lett blitt deres offer.

– Det har vært en lang og interessant uke, sa Michael Phelan fra det føderale australske politiet, under en pressekonferanse torsdag.

Der fortalte han om politiets arbeid siden de arresterte medlemmer av en angivelig terrorcelle i Sydney forrige helg, og kastet nytt lys over det han kalte et av de mest sofistikerte terrorforsøkene på australsk jord noen gang.

Bakgrunn: Antiterroraksjoner skal ha avverget angrep mot fly

Ville lure bror

Den angivelige terrorcellen skal ha villet sprenge et fly den 15. juli, og en kraftig bombe skal ha blitt fraktet til flyplassen den dagen.

Politiet har ikke avklart hundre prosent hvorfor planene ikke ble gjennomført, fortalte Phelan under pressekonferansen, og var nøye med å understreke at eksplosivene ikke kom forbi sikkerhetskontrollen på noe tidspunkt.

Det er to brødre på henholdsvis 32 og 49 som er siktet for terrorplanene, skriver Sydney Morning Herald. Ifølge politiet ønsket de å lure en uvitende tredje bror til å ta med bomben om bord i flyet, og med det sende ham i døden sammen med de andre passasjerene.

Saken fortsetter under bildet

ANTITERROROPERASJONER: Forrige helg aksjonerte australsk politi flere steder i Sydney. De skal ha slått til på kort varsel. Foto: William West , AFP

Kamuflert i kjøttkvern

49-åringen beskrives som hovedmannen bak planene, og det var han som reiste til flyplassen den dagen. I australske aviser hevdes det at han har jobbet som slakter tidligere, og bomben skal ha blitt kamuflert i en kjøttkvern.

Ifølge australske Farifax Media var kofferten som inneholdt kvernen for tung da de skulle sjekke inn, og 49-åringen tok den med seg og forlot flyplassen. Den uvitende broren skal ha boardet flyet, og har ikke returnert til Australia. Politiet sier han ikke blir siktet for noe.

Kan ha vært 500 ombord

Myndighetene har ikke avslørt hvilket fly det dreide seg om, men selskapet Etihad har bekreftet at de bidrar til etterforskningen. Ifølge australske medier var det flyvningen fra Sydney til emiratet Abu Dhabi som var målet. Det er her Etihad er hjemmehørende. Det kan ha vært så mange som 500 passasjerer om bord, skiver The Daily Telegraph.

Planla gassangrep

Den hjemmelagde bomben skal ha blitt ferdigstilt med deler sendt til Australia i posten, og med hjelp og støtte direkte fra et høytstående IS-medlem i Syria:

– Alle sikkerhetsmyndighetene og de ansvarlige for sikkerhet for frakt har satt inn ekstra tiltak siden da. Det er bekymringsverdig at dette har sluppet gjennom, ja. Det er det vanskelig å nekte for, sa Phelan fra politiet.

I tillegg til bomben har politiet også beslaglagt et delvis fullført gassvåpen. Dette skulle etter planen kunne slippe ut den giftige gassen hydrogensulfid, og det ble funnet både deler til innretningen, og kjemikalier til å fremstille gassen.

Denne innretningen skulle brukes i en ny terrorplan, etter at bombeangrepet den 15. mislyktes.

Også dette angrepet skal ha vært planlagt sammen med IS, som anbefalte å utløse gassvåpenet i et tett rom fullt av mennesker – som for eksempel en buss.

I tillegg til de to brødrene som er siktet, har politiet fortsatt en tredje mann i varetekt. En fjerde mann som ble pågrepet under politiaksjonene forrige uke er satt fri. Dersom de terrorsiktede dømmes risikerer de livstid i fengsel.