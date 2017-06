Tidligere terrortiltalt (29) drept etter Melbourne-angrep

I november i fjor ble Yacqub Khayre (29) prøveløslatt. Mandag drepte han en mann, før han tok en kvinne som gissel og skadet tre politifolk.

Det var mandag ettermiddag lokal tid at politiet rykket ut etter melding om en eksplosjon i et leilighetskompleks ved Bay Street i Brighton i Melbourne.

I lobbyen fant de en død mann med skuddskader.

– Han jobbet der. Han var på feil sted, til feil tid, sier politisjef Graham Ashton på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid.

En kvinne i 20-årene ble holdt som gissel i en leilighet, og etter å ha forsøkt å forhandle i en time, ble gjerningsmannen drept av politiet da han kom ut.

Kvinnen kom uskadet fra det hele, men tre politifolk ble skadet i aksjonen.

Ifølge australske ABC skal mannen ha ringt en nyhetskanal under hendelsen og sagt «Dette er for IS, dette er for al-Qaida».

Politiet har identifisert gjerningsmannen som Yacqub Khayre (29).

– Han har en lang historie med oss, og har også kommet med kommentarer knyttet til IS og Al-Qaidia, noe som gjør at vi etterforsker dette som terror, sier Ashton.

BESLAG: Politiets krimteknikere med en pose med beslag utenfor Melbourne-leiligheten. På posen står det at det er en «bok med arabiske tekster». Foto: , AAP via Reuters

Han bekrefter at mannen nylig har sonet i fengsel, og at han ble prøveløslatt i november i fjor. Statsminister Malcolm Turnbull er blant de som har tatt til orde for at mannen ikke skulle vært prøveløslatt.

– Dette var ikke en mann som vi hadde store bekymringer for, og vi hadde ingenting som tydet på at han planla dette, sier Ashton.

I 2009 var 29-åringen tiltalt for planer om å angripe en militærbase i Sydney som hevn for landets operasjoner i Midtøsten. Tre andre menn ble dømt for terrorplaner, men 29-åringen ble frifunnet.

IS-talerøret Amaq hevder at terrorgruppen står bak angrepet, men dette er ikke bekreftet.

Politiet viser til at IS ofte hevder å stå bak angrep, men at de foreløpig ikke har bevis for at 29-åringen handlet på ordre fra terrorgruppen.