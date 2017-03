Med vindkast på opp mot 75 meter per sekund har syklonen Debbie slått inn over Queensland.

Tak blåser av, trær velter og både flyplasser, skoler og barnehager er stengt idet kategori fire-syklonen raser inn over den australske nordøstkysten natt til tirsdag norsk tid.

– Ikke gå ut, er den klare beskjeden fra Queensland-politiet.

Det er varslet opptil 400 millimeter regn, kombinert med vindhastigheter på nærmere 50 meter per sekund og 75 meter per sekund i kastene.

Syklonen slo først inn over det populære reisemålet Whitsunday-øyene, hvor det på Hamilton Island ble registrert vindkast på 73 meter per sekund.

– Det er føles ut som om et godstog kommer fra høyre og venstre. Det bare rister kontinuerlig, forteller Charlie som befinner seg på øya til ABC.

EVAKUERT: Ti år gamle Wendal Jennings får tiden til å gå i et senter for evakuerte i byen Ayr. Foto: Peter Parks , AFP

Ifølge meteorologene beveger syklonen seg svært sakte, med en fremdrift på seks kilometer i timen - og kan derfor gjøre mye skade over forholdsvis lang tid.

– Hun har bremset opp, så hun kan fortsette å hamre løs på oss, sier ordfører Andrew Willcox på Whitsunday-øyene.

– Det ideelle ville vært om hun enten bare forsvant eller feide rett over oss ganske raskt. Men, nei, Debbie spiller ikke etter reglene her.

Noen timer etter sitt første inntog nådde stormens øye fastlandet mellom byene Bowen og Airlie Beach ved 04.30-tiden norsk tid.

AAP-fotograf Dan Peled befinner seg på et hotellrom i sistnevnte by:

– Vinden hyler, det regner og trærne ligger sidelengs. Vi ser bare på en vegg av hvitt, vi ser ikke mye. Den er i full gang, forteller han.

Visepolitimester Stephen Golleschewski advarer folk som er i området, og er klar på at de må belage seg på å holde seg inne hele dagen. Han varsler også store oversvømmelser innover i landet, og sier at vannstanden kan stige over tre meter.

Over 10.000 er strømløse, og meldingene om skader har begynt å komme inne. Blant annet melder innbyggerne om tak som blåser av og trær som rykkes opp fra bakken.

– Det regner vannrett, og trærne ser ut som de er på diskotek, og ennå har ikke syklonene nådd oss skikkelig, sier Willcox.

I Mackay-området litt lenger sør er 25.000 mennesker bedt om å søke lenger innover i landet. Flyplasser og skoler er stengt i området, og sykehusene har satt 600 senger i beredskap.

Kilde: VG/NTB

