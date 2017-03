Med vindkast på opp mot 70 meter per sekund har syklonen Debbie slått inn over Whitsunday-øyene.

Flyplasser, skoler og barnehager er stengt og over 2000 redningsarbeidere er utplassert idet kategori fire-syklonen raser inn mot nordøstkysten natt til tirsdag norsk tid. I tillegg er hæren satt i beredskap og sykehusene har klargjort 600 senger.

– Dette er en monstersyklon, sier Queenslands statsminister Annastacia Palaszczuk.

Ifølge et varsel kan det komme så mye som 400 millimeter regn, kombinert med vindhastigheter på nærmere 50 meter per sekund og 75 meter per sekund i kastene.

Er du i området? Kontakt VG her!

Whitsunday-øyene er et populært reisemål ved Great Barrier Reef i delstaten Queensland og er det første stedet der syklonen får landkjenning.

– Vi hadde akkurat en gren som fløy gjennom vinduet. Vinden hyler, det regner og trærne ligger sidelengs. Vi ser bare på en vegg av hvitt, vi ser ikke mye. Den er i full gang, forteller AAP-fotograf Dan Peled fra hotellrommet sitt i Airlie Beach.

EVAKUERT: Ernie Woods (82) sitter trygt og tørr i et av de midlertidig sentrene som er opprettet i forbindelse med uværet. Foto: Peter Parks , AFP

Like utenfor feriebyen befinner Charlie seg på Hamilton Island, som også er kraftig rammet av uværet.

– Det er føles ut som om et godstog kommer fra høyre og venstre. Det bare rister kontinuerlig, forteller han til ABC.

Debbie traff øygruppen tirsdag morgen lokal tid, og det er ventet at stormens øye vil passere senere på dagen, melder Australias meteorologiske institutt.

– Vi har allerede fått inn meldinger om tak som er i ferd med å lette, også på noen av våre egne fasiliteter på øyene, sier visepolitimester Stephen Golleschewski.

Han advarer de i området, og er klar på at de må belage seg på å holde seg inne hele dagen. Han varsler også store oversvømmelser innover i landet, og sier vannstanden kan stige over tre meter.

– Syklonen berører hele regionen, ikke bare øyene. Dessverre har vi nok ikke sett hele styrken i Debbie ennå, sier Andrew Willcox i de regionale myndighetene.

Over 10.000 er strømløse, og meldingene om skader har begynt å komme inne. Blant annet melder innbyggerne om tak som blåser av og trær som rykkes opp fra bakken.

– Det regner vannrett, og trærne ser ut som de er på diskotek, og ennå har ikke syklonene nådd oss skikkelig, sier Willcox.

I Mackay-området litt lenger sør er 25.000 mennesker bedt om å søke lenger innover i landet. Flyplasser og skoler er stengt i området, og sykehusene har satt 600 senger i beredskap.

Kilde: VG/NTB

Ikke første gang: James (23) barrikaderte seg da syklon herjet i 2015