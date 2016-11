Skulle på do - fant 49.000 år gammel skatt

En australsk manns dobesøk får skylden for at historien om Australias første menneskelige bosetninger må skrives om.

Rundt 550 kilometer nord for storbyen Adelaide ligger området Warratyi, der forskere og arkeologer de siste ni årene har gjort flere enorme arkeologiske funn.

Historien om hvordan den arkeologiske gullgruven ble oppdaget er mildt sagt merkelig, går det frem i en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature av forskere fra La Trobe-universitetet i Melbourne.

– En mann som forlot bilen for å finne et sted å gå på do, førte til oppdagelsen av en av de viktigste stedene i Australias forhistoriske tid, sier arkeolog og medforfatter av studiet, Giles Hamm, til ABC.

De siste årene har arkeologene gravd ut over 4300 forskjellige gjenstander fra stedet, blant annet benfragmenter fra mennesker og dyr, samt våpen som urbefolkningen brukte til å jakte dyr i området.



Lest denne? Kan ha funnet verdens største gullskatt

– Naturen kalte

I 2007 var forskeren Clifford Coulthard og Hamm på tur gjennom ørkenområdet i Flinders-fjellkjeden, da førstnevnte måtte lette på trykket.

– Naturen kalte og Cliff gikk oppover dette elveleiet, da han fant denne fantastiske kilden omringet av steinkunst, sier Hamm.

Det viste seg at de to hadde tråkket over et hulelignende tilfluktssted som urbefolkningen hadde benyttet seg av for nesten 50.000 år siden. Arkeologen forsto raskt at steindekorasjonene måtte være menneskeskapt.



Sjokkfunn: Disse steinene kan endre menneskehetens historie

Forskerne trodde imidlertid at funnet var maksimalt 5000 år gammelt, men karbontesting av materialene viste at de var et sted mellom 46.000 og 49.000 år gamle. Tidligere har forskere anslått de første aboriginske bosetningene på kontinentet til å være rundt 10.000 år yngre enn Warratyi-funnet.

Sett denne? Graver opp 50 skjeletter fra Torvet i Kristiansand

ARKEOLOGISK GULLGRUVE: Et skilt der det står «Warratyi Rock Shelter» har blitt hengt opp i dalen der aboriginere for 50.000 år siden jaktet gigantiske dyr med piler og økser. Foto: Handout , Reuters

Jaktet gigantdyr med piler og øks

Ifølge Hamm viser også utgravningene ved Warratyi-området at klimaendringer – og ikke mennesker – har skylden for at gigantiske dyr, gjerne omtalt som megafauna, ble utryddet.

I studiet går det ifølge The Independent frem at funnet av benrester fra store fugler og øgler inne i hulene til urbefolkningen, samt piler og steinøkser, tyder på at de store dyrene var en viktig næringskilde for aboriginene i området.



Fått med deg denne? Tysk tenåring fant gullbarre i innsjø

Klimaendringer fikk imidlertid konsekvenser for menneskene som bodde i regionen for nesten 50.000 år siden, ifølge Hamm.

– De ble på sett og vis fanget i Flinders-fjellkjeden fordi klimaet ble tørrere og det ble for risikabelt å forlate dette området med alle sine vannkilder.