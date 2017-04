Nord-Korea advarer Australia om mulig atomangrep

Nord-Korea går i strupen på den australske utenriksministeren: «Det hun sa, kan aldri bli tilgitt».

Dermed er også Australia for alvor blitt dratt inn i den eskalerende konflikten som følge av den pågående atomtrusselen fra Kim Jong-un og hans lukkede regime.

En talsperson i det nordkoreanske utenriksdepartementet advarer nå den australske regjerningen om å «blindt følge den amerikanske linjen»:

– Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea, og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen.

Timingen er neppe tilfeldig: I helgen har USAs visepresident Mike Pence vært på besøk i Sydney, hvor han blant annet takket statsminister Malcolm Turnbull for å ha oppfordret Kina til å legge større økonomisk og diplomatisk press på Nord-Korea.

Det nordkoreanske utenriksdepartementet går også rett i strupen på Australias utenriksminister Julia Bishop.

– Den australske utenriksministeren bør tenke seg om når det gjelder konsekvensene som følger med hennes hensynsløse kjefting før hun smisker seg inn for USA, sier talsmannen, og fortsetter:

– Det hun sa kan ikke bli tilgitt.

Bakgrunnen er at hun tidligere denne uken uttalte at atomvåpenprogrammet til Nord-Korea utgjør en alvorlig trussel for Australia dersom det ikke blir stanset av det internasjonale samfunnet, skriver ABC.

«Tidenes verste avtale»



Det var imidlertid ikke bare Nord-Korea som sto på agendaen under Sydney-besøket til USAs visepresident.

Mike Pence lovet også at avtalen om at USA skal ta imot 1250 australske asylsøkere som bor i australske mottak på avsidesliggende øyer i Stillehavet fortsatt står ved lag.

Det har vært stor usikkerhet rundt avtalen etter at Donald Trump skal ha kalt avtalen for «tidenes verste» i en telefonsamtale med Australias statsminister i februar.

Ifølge Washington Post gikk han så langt som å anklage kollegaen for å forsøke «å eksportere de neste Boston-bomberne», før han avbrøt hele samtalen.

