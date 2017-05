Mor som drepte åtte barn erklært utilregnelig

Den australske kvinnen skal ha vært i en schizofren tilstand da hun utførte drapene, ifølge dommeren.

I desember 2014 knivdrepte hun sine syv barn og en niese, før hun skadet seg selv.

Kvinnen og ofrene, som var mellom 2 og 14 år gamle, ble funnet av en av barnas eldre brødre samme dag.

– Schizofreni på sitt verste



Nå har rettspsykiatere slått fast at den nå 40 år gamle kvinnen opplevde en psykotisk episode da hun drepte sine fire sønner, tre døtre og en niese.

Den rettslige kjennelsen ble fattet i april, men offentliggjort først nå, og innebærer at kvinnen ikke kan holdes juridisk ansvarlig for drapene, skriver BBC.

Flere psykiatere som vitnet i Queensland's Mental Health Court kunne fortelle at kvinnens mentale helsetilstand hadde forvitret i månedene i forkant av drapene. Legen Frank Varghese var blant ekspertene som uttalte seg.

– Dette er en helt unik og forferdelig sak, noe jeg aldri har sett maken til. Dette er schizofreni på sitt aller dypeste og verste, sa Varghese i retten, ifølge BBC.

Behandles videre på ubestemt tid



– På drapstidspunktet hadde kvinnen en mental lidelse, paranoid schizofreni, og hun hadde ingen kapasitet til å kunne forstå at det hun gjorde var galt, heter det i den rettslige redegjørelsen fra psykiateren hennes.

Dommer Jean Dalton konkluderte dermed at kvinnen ikke kunne kontrollere eller forstå sine handlinger, og erklærte henne berettiget til et såkalt «forsvar for et forstyrret sinn», som i den australske staten Queenslands lover betyr at vedkommende ikke kan straffeforfølges i det tradisjonelle rettssystemet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det er imidlertid uvisst om 40-åringen noensinne vil slippes fri fra høysikkerhetssenteret i Brisbane, hvor hun fortsatt behandles for sin tilstand.

Drapene både rystet og vakte avsky i Australia og resten av verden da de fant sted i desember 2014, bare dager etter at en mann tok flere gisler og løsnet skudd på en kafé i Sydney.