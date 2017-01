Mann (47) drept av krokodille i Australia

En 47 år gammel mann ble torsdag drept av en krokodille i Australia etter å ha krysset en oversvømmet overgang.

Til tross for varsler mot å krysse overgangen Cahill`s Crossing ved East Alligator River i Nord-Australia, valgte den 47-åringen og to andre kvinner å krysse elva torsdag.

Men bare kvinnene lyktes i å komme seg over elven. Først da de kom over på den andre siden, oppdaget de at den 47 år gamle mannen savnet.

Mannen, som var fra området, skal ha blitt tatt av en 3,3 meter lang krokodille.

– Etter å ha søkt med båter fant vi liket til den 47 år gamle mannen rundt to kilometer fra overgangen, sier politibetjent Bob Harrison til Sky News.

Han understreker viktigheten av å følge skiltene som er satt opp.

– Det er skilter som sier at man ikke skal gå ut i vannet, men folk gjør det likevel. Og dessverre måtte han betale med livet sitt for det, sier Harrison til Northern Territory News.

Det siste fatale krokodille-angrepet ved East Alligator var ifølge BBC i 1987, da en 40 år gammel døde etter å ha falt i vannet da han fisket sammen med sønnen sin.