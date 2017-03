Import av sexdukker i barnestørrelse etterforskes i flere land

Import av sexdukker som ser ut som barn, etterforskes nå i flere land. Det er ikke bare nordmenn som bestiller slike dukker på nettet.

VG skrev tidligere fredag at Tolletaten har beslaglagt 21 dukker siden oktober i fjor.

I en artikkel i Daily Mail tidligere i år kom det frem at minst 23 personer var pågrepet siden april i fjor i forbindelse med at slike dukker sendes i posten til Storbritannia. Noen av dukkene skal se ut som femåringer.

En mann, skriver avisen, var i i januar under etterforskning for å ha tatt inn et stort antall dukker i kommersielt øyemed, mens andre sto oppført som mottagere av slike dukker.

– Straffbart

– Ifølge tollbestemmelsene er det straffbart å importere «uanstendig eller utuktig materiale». Tollvesenet har gjort mange slike beslag, særlig av postpakker, sier en representant for britenes National Crime Agency (NCA) til avisen.

Norske Kripos skriver fredag i en pressemelding at de vurderer det å bestille sexdukker utformet som barn som en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Kripos mener dukkene er så virkelighetsnære at det er mulig at seksuell omgang med dem kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn.

Noen av dem som har mottatt dukkene i Norge er tidligere dømt for seksuallovbrudd, mens andre har kontakt med barn gjennom jobb eller familie.

Rettssak i Canada

I Canada sto en 51 år gammel mann tidligere i år tiltalt for å ha importert en sexdukke som ser ut som et barn fra et japansk firma. Dette gjorde han allerede i 2013, skriver Canadian Broadcasting Corporation (CBC) på sine nettsider.

Rettssaken reiser spørsmålet om en livløs ting utgjør overgrepsmateriale, skriver CBC. I en e-post til CBC skriver tiltalte at han tar avstand fra alt som har med barnepornografi å gjøre.

Han hevder at han ikke er skyldig.

Også import til Australia

I Australia har myndighetene siden 2013 stanset 18 leveranser av sexdukker som ser ut som barn, skrev avisen Sydney Morning Herald i august i fjor.

Da hadde mer enn 60 000 mennesker signet et opprop om å forby salg av «kvalmende hjelpemidler for pedofile» i Australia.

Men en talskvinne for Immigrasjons- og tolletaten i landet sier til avisen at det å inneha en en slik anatomisk korrekt dukke allerede utgjør et lovbrudd fordi det er å anse som materiale som dreier seg om utnyttelse av barn.

Hun sier også at de ønsker å stanse importen av slike dukker og tiltale dem som forsøker å innføre dem.

I 2014, skriver avisen, ble en 32 år gammel mann fra Sydney tiltalt for å eie materiale som omfatter misbruk av barn etter at politiet fant en naturtro barnedukke med en kjønnsorganer av silikon hjemme i sengen hans.