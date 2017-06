Holdt tale i parlamentet mens hun ammet

Senatoren Larissa Waters vekker oppsikt etter at hun la fram et lovforslag i det australske parlamentet og ammet samtidig.

– For første gang måtte jeg amme mens jeg la fram et forslag i parlamentet. Og min medsammensvorne la fra seg sin egen, like før (i betydningen at babyen bæsjet jour.anm). Gud velsigne henne, skriver senatoren for Queensland, Larissa Waters, på Twitter.

Saken ble først omtalt av News.com.

Senatoren, som tilhører Partiet De grønne i Australia, har tiltrukket seg oppmerksomhet etter at hun for andre gang ammer sin 14 uker gamle baby, Alia Joy, i parlamentet.

– Jeg er stolt over at min datter Alia er den første babyen som blir ammet i det føderale parlamentet, sier Waters.

– Vi trenger flere kvinner og foreldre i parlamentet. Og vi trenger mer familievennlige og fleksible arbeidsplasser, samt rimeligere barneomsorg for alle, sier hun.

BuzzFeeds politiske reporter i parlamentet, Alice Workman, er blant flere som var vitne til hendelsen og som tvitret om den.

– De Grønnes Larissa Waters ble nettopp den første kvinnen i det australske parlamentet som holder en tale mens hun ammer, skriver han.

I 2015 ble medlem av parlamentet, Kelly O'Dwyer, spurt om hun har vurdert å presse ut mer melk for å unngå å gå glipp av forpliktelsene sine i parlamentet. Episoden skapte debatt som førte til at det i fjor ble lovlig for mødre å amme i Senatet.

Waters ammet for første gang i Senatet i mai i år, og ble dermed den første kvinnen til å gjøre det.