Fanget i Stillehavet: Han er én av de glemte flyktningene som irriterer Trump

Her forteller flyktningen som vaktene kaller «MEG045» om den desperate situasjonen på innsiden av et omstridt asylsenter som nå får verdens oppmerksomhet.

1000 kilometer fra Australia, på en liten øy i Stillehavet, skriver Behrouz Boochani til VG med en telefon kjøpt for 50 sigaretter, smuglet inn til asylleiren der han sitter fanget.

Han kaller stedet han er «fengsel», for det er slik det føles.

«Vaktene her nekter å bruke mitt ekte navn. Her blir jeg bare kalt etter et nummer: MEG045» sier han.



Dette er historien til ett av de 1250 menneskene som førte til en åpen krangel mellom Donald Trump og Australias statsminister i en telefonsamtale nylig.

Det bor bare 24 millioner mennesker i Australia, et land som er dobbelt så stort om India.

Likevel: Asylsøkere som tar seg til Australia i båt bosettes aldri i Australia, men blir sendt til interneringsleirer i Nauru eller på Manus i Papua Ny-Guinea. FN har fordømt Australias flyktningpolitikk på grunn av denne praksisen, og på grunn av forholdene i de to leirene.

Totalt 872 asylsøkere holdes på stillehavsøya Manus, til tross for at Papua Ny-Guineas høyesterett i april slo fast at interneringen er ulovlig og krevde at leirene stenges.

Boochani sitter i leiren, fortsatt.

Ville skrive fritt

– Jeg føler at verden har glemt menneskene i disse to fengslene, sier han til VG over meldingstjenesten WhatsApp.

– På dette tidspunktet, nå som jeg snakker med deg, har jeg mistet ti kilo og tre tenner. Jeg føler at jeg er en maratonløper som snakker til deg ved slutten av en lang reise.

Hvordan havnet en kurder fra Iran opp i en omstridt asylsleir i Stillehavet?

Den lange veien dit, startet med et avhør i 2011 forteller han og forklarer videre:

Som redaktør for et kurdisk, politisk magasin i Iran, ble han tatt inn til avhør av den iranske sikkerhetstjenesten. De truet ham med lang tid i fengsel hvis han fortsatte å skrive om kurdisk autonomi i Iran.

Etter et hardt avhør følte Boochani seg tvunget til å skrive under på et papir om å slutte med journalistikken han bedrev.

Men utpressingen til tross, hans kolleger fortsatte der Boochani hadde sluttet.

En maidag i 2013 raidet sikkerhetstjenesten avisens kontorer. 11 ansatte ble pågrepet, men Boochani var ute av kontoret. Mens han holdt seg i skjul, fortalte han omverdenen om hva som hadde skjedd med magasinredaksjonen han var en del av.

Reiste motsatt vei

De iranske myndighetene var etter ham.

Journalisten valgte å rømme fra Iran, men han valgte ikke Europa, slik så mange andre mennesker på flukt fra land i Midtøsten har gjort.

Han valgte å reise den andre veien, til Australia.

Alene på reise ble Boochani båtflyktning, og i juli samme år, etter fire måneder i Indonesia, endte han på den australske øya Christmas Island.

Tidligere har Boochani delt hans tanker om hva Australia kunne bli for ham:

– Jeg trodde jeg kunne publisere min journalistikk i et fritt land, og dermed hjelpe mitt folk. Jeg trodde Australia var fritt.

Drømmen hans ble aldri oppfylt: Australske myndigheter flyttet 32-åringen til leiren på tropeøya Manus i Papua Ny-Guinea sammen med andre båtflyktninger.

Der har han nå vært i tre år.

ANGREPET: Flyktninger fra Manus-leiren avbildet etter at lokale menn på Papua Ny-Guinea angrep dem i august 2016. Foto: Stringer , Reuters

Skrekkforhold i liberalt demokrati

Australias radikale metode for å unngå at asylsøkere havner på australsk jord, har vært kritisert flere ganger. I begynnelsen av august hevdet Amnesty og Human Rights Watch at Australia med overlegg har unngått å reagere på rapportene om overgrep. Organisasjonene rapporterte om vold, mishandling av barn, seksuelt misbruk, selvskading, umenneskelig behandling og elendige boforhold.

For Boochani har det vært viktig å fortsette med sin journalistikk, selv om han nå er stemplet som en flyktning.

– Jeg prøver å få ut stemmen til menneskene her. Dessverre er dette fengselet for avsidesliggende, og det er vanskelig å få ut vår stemme mens verden er opptatt med Trump og kriger i Midtøsten.

Han fortsetter:

– Et stort problem for oss er at vi er fengslet av et vestlig land med et liberalt demokrati, og det er vanskelig å overbevise medier om at Australia torturerer asylsøkere.

Han sier at hans egen dårlige helsetilstand skyldes manglende helsehjelp i leiren.

FORTELLER VERDEN: Behrouz Boochani avbildet i leiren på Manus. Foto: Privat

Trump-tweet

Et håp for menneskene som lenge har sittet fanget i limbo på de to øyene har vært en avtale Australia gjorde med Obama-administrasjonen. De 1250 personene skulle overføres til USA.

Men så kom Trump til makten.

Og den første telefonsamtalen mellom Australias statsminister Malcolm Turnbull og Donald Trump skal ha gått svært dårlig, ifølge Washington Post:

Trump skal ha kalt flyktningavtalen for «tidenes verste avtale».

Han skal videre ha vært klar på at asylavtalen er svært politisk upopulær, før han ifølge avisen anklaget sin australske kollega for å forsøke «å eksportere de neste Boston-bomberne» til USA.

Deretter tok han, som vanlig, til Twitter:

Bak gjerdene på Manus, fulgte Boochani og de andre nøye med.

Boochani sier den nye amerikanske presidenten har ødelagt flyktningenes drøm om frihet.

– Han har sammenliknet oss med terrorister som bombet Boston, og han har kalt oss ulovlige innvandrere. Men det verste var at han ødela vår drøm om frihet da han kalte avtalen for dum, sier Boochani.

SPERRES INNE: Asylsøkere ser ut mot pressen bak gjerdet interneringsleiren på Manus i Papa Ny-Guinea i 2014. Landet har en avtale med Australia, om å holde flyktningene der. Foto: Stringer , Reuters

Han avslutter:

– Jeg vet ikke hva som vil skje med oss nå. Jeg tror aldri vi vil ble omplassert, fordi Trump mener vi skader han politisk.

Mens VG har snakket med han gjennom de siste dagene, har han også villet dele noen videoklipp han har filmet med mobilen sin.

Ett klipp viser en flokk med fugler, i himmelen over noen palmetrær. I en kommentar til klippet skriver han:

«A group of birds from the Manus prison; so beautiful, happy, incredible and free, dedicated to you all!»