Eldre mann skjøt tyv i rumpa med pil og bue i Australia

Det gikk trolig ikke helt etter planen da den australske innbruddstyven prøvde å stikke av med en bil.

Politiet etterforsker et grovt innbrudd i en bydel sørvest i den australske storbyen Sydney. En mann er mistenkt for å ha brutt seg inn hos et eldre ektepar.

– Han stjal penger og eiendeler fra soverommet deres, samt parets bilnøkler, opplyser politiet.

Den 68 år gamle mannen som var offer for innbruddet bevæpnet seg med en moderne såkalt compoundbue og piler og konfronterte inntrengeren, som var i garasjen og forsøkte å stjele parets bil.

Tyven rømte over et gjerde, og den eldre mannen sendte av gårde en pil som traff den uvelkomne gjesten i rumpa eller nederst i ryggen, før mannen kom seg unna i en bil som sto parkert i nærheten.

Politiet sjekker sykehusene i området for å finne ut om noen har kommet inn med pil og bue-relaterte skader.