Cheryl (3) forsvant sporløst i 1970: Nå er mann (63) pågrepet

Cheryl Grimmer (3) ble med brødrene inn i garderoben etter en dag på stranden i januar 1970. Siden har ingen sett henne.

Den mystiske forsvinningen har rystet den australske delstaten New South Wales i nesten 50 år. Til tross for massive leteaksjoner og dusører i millionklassen, har kidnappingen forblitt en av landets mest omtalte «cold case»-saker.

Nå kan det imidlertid se ut som at politiet står overfor et gjennombrudd:

Torsdag denne uken ble en 63 år gammel mann pågrepet for kidnapping og drap. Det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Det er uvirkelig etter alle disse årene. Det er fantastisk, sier Stephen Grimmer til Sydney Morning Herald.

Han var en av de siste som så lillesøsteren 12. januar 1970 da familien var sammen på stranden i Wollongong sør for Sydney. Etter å ha badet ble treåringen med sine tre brødre for å dusje og skifte i en garderobe like ved.

Brødrene var ferdige først, og da moren etter hvert gikk for å se etter datteren, kom øyeblikket som skulle forandre livet til familien på seks:

Datteren var sporløst forsvunnet.

I ettertid fortalte vitner at de hadde sett en mann som bar på en liten jente inntullet i et hvitt håndkle, før han kjørte av sted i en bil. Tre personer har vært mistenkt i saken, men det store gjennombruddet har latt vente på seg.

Til tross for at storebroren Ricki kun var syv år gammel har han siden bebreidet seg selv for at søsteren forsvant.

– Beslutningen jeg tok den dagen var gal. Det har vært med meg hele livet. Jeg vil bare bli ferdig med det. Jeg skulle ikke ha dratt, fortalte han til Illawarra Mercury i desember i fjor.

Han var da tilbake på åstedet i forbindelse med en rekonstruksjon.

– Alle sier «Det er ikke din feil». Kom her og stå hvor jeg står. Se hvordan det føles, fortsatte han.

Politiet mener at tre år gamle Cheryl ble drept i løpet av en time etter at hun ble kidnappet fra stranden, men ønsker ikke å uttale seg om hvordan, skriver Sydney Morning Herald.

Politiinspektør Brad Ainsworth bekrefter at den siktede 63-åringen var i politiets søkelys allerede i månedene etter forsvinningen. Mannen var på det tidspunktet 16 år gammel.

Politiet har vært ordknappe om hvilke beviser de sitter på, og det er også uklart hva som var den utløsende årsaken til at mannen ble pågrepet denne uken.