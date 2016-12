Beslagla narkotika for 2.2 millliarder kroner

Australsk politi har beslaglagt over et tonn kokain forsøkt smuglet inn i landet i en fisketråler. Til sammen er 15 personer arrestert, flere av dem ved fiskemarkedet i Sydney.

– Den totale størrelsen på beslaget, 1.1 tonn, gjør det til det største kokainbeslaget i australsk historie, sier Chris Sheehan i det føderale politiet.

1. juledag slo politiet til mot fiskemarkedet i Sydney da en tråler la til kai etter å ha smuglet 500 kilo kokain. Ifølge politiet hadde båten vært ute og hentet stoffet fra et «moderskip» som kom fra Sør-Amerika.

MILLIARDBESLAG: Gateverdien på det som ble beslaglagt beregnes til rundt 2.2 milliarder kroner. (AP Photo/Rick Rycroft)

I tillegg har den franske marinen beslaglagt 600 kilo kokain utenfor Tahiti. Disse funnene knyttes opp mot hverandre og skal ha vært på vei til det australske markedet. Til sammen ble 1.1 tonn narkotika beslaglagt i disse raidene.

Gateverdien av stoffet beregnes til rundt 2,2 milliarder kroner.

Risikerer livstid



Ifølge Sheehan er det australske politiet nå sikre på at de har fått kontroll på hele smuglerbanden som han omtaler som sofistikert og målrettet, skriver TheGuardian.

Saken er rullet opp gjennom to og et halvt års etterforskning. Ifølge Mark Jenkins fra det australske politiet skal mer enn 100 politifolk fra Sydney-området alene ha deltatt i operasjonen den siste tiden.

– Den lille informasjonen vi begynte med har resultert i et høyt nummer pågrepne og et stort narkotikabeslag. Resultatet er fantastisk, sier Jenkins til The Guardian.

De pågrepne er mellom 29 og 63 år gamle, og blant dem er en tidligere rugbyspiller i den australske toppserien. De pågrepne risikerer livstid i fengsel dersom de blir dømt.