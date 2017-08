Australsk tenåring bitt til blods av kjøttetende sjødyr

Sam Kanizay (16) ville bare ta seg et bad etter en fotballkamp da han ble bitt til blods.

Tenåringen hadde vasset til livet på stranden utenfor Melbourne, og stått ute i vannet i omtrent en halvtime. Da han kom opp var bena dekket av det han trodde var sand.

– Jeg børstet det ganske kraftig av, og da jeg hadde gått omtrent 20 meter over sanden så jeg at hadde blod over føttene, sier han til nyhetsbyrået AP.

Fortsatt på sykehuset



I det kalde vannet hadde ikke Sam merket bittene som sammenlignes med hundrevis av nålestikk. Da familien dro hjem skal de ha etterlatt et «blodspor» langs stranden. Ettersom blodet ikke sluttet å renne, dro familien til sykehuset, der 16-åringen ble lagt inn og gitt antibiotika. Her lå han fremdeles på mandag.

– Jeg trodde først jeg hadde tråkket på en stein, men jeg skjønte at det ikke kunne være grunnen, ettersom blodet var over hele ankelen og foten. Jeg tenkte ikke på at jeg ble spist, sa han til lokalavisen The Age.

Saken har fått stor oppmerksomhet i både sosiale og tradisjonelle medier, godt hjulpet av de grafiske bildene av tenåringens opptygde ben.

INNLAGT: Tenåringen lå fortsatt på sykehuset mandag. Foto: , AP

– Liker rødt kjøtt



Sams far, Jarrod Kanizay, reiste tilbake til stranden kvelden etter, på jakt etter hva enn det var som hadde angrepet sønnen hans. Ved å legge noen kjøttstykker i en håv greide han å fange en rekke småkryp, som han mener må stå bak.

Videoen av svermen av de små sjødyrene som ivrig gnager på kjøttet har nok også bidratt til å gi saken oppmerksomhet.

– Disse typene liker åpenbart rødt kjøtt. De bare fortærer det, sier den eldre Kanizay i opptaket.

En rekke teorier om hva det har vært som spiste på 16-åringen har florert. En marinbiolog spekulerte, ifølge AP, i om det kunne være larvene til en manet-art. En annen lurte på om det kunne være en parasitt.

GJERNINGSDYRET? Sam Kanizay i sykesengen med et glass inneholdende noen av tangloppene som kan ha angrepet ham. Foto: , AP

Tanglopper?



Mandag undersøkte forskeren Genefor Walker-Smith dyrene fanget av Jarrod Kanizay, og konkluderte med at det dreide seg om en variant av en amfipode, også kjent som tanglopper.

Hun sier til Sydney Morning Herald at tenåringen nok har vært uheldig:

– Jeg tror dette er relativt sjeldent. Jeg tror bare han var på feil sted til feil tid.

Årsaken til at Sam Kanizay ble bitt kan ha vært at han tråkket i nærheten av en død fisk som de små dyrene spiste på, eller at han tiltrakk seg svermen med et kutt i benet. Det at han sto stille gjorde det antagelig verre, «ettersom de er vant til å spise åtsel på havbunnen».

PS! Tanglopper av forskjellige slag lever over hele verden, inkludert i norske farvann.