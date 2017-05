Australsk politi: Tenåring holdt som sexslave

En 17 år gammel jente fra Guinea har rømt fra et hus i Sydney hvor hun ble holdt som sexslave, opplyser politiet i Australia.

Jenta skal ha kommet til Sydney i begynnelsen av april sammen med en mann hun møtte i hjemlandet i Vest-Afrika.

Mannen lovet henne jobb som renholder, men i stedet ble hun tatt med til et hus og holdt i fangenskap. Her ble hun ifølge politiet seksuelt misbrukt av flere menn fram til hun klarte å rømme 27. april.

Politiet gikk ut med saken fredag og etterlyste samtidig en «barmhjertig samaritan», som hjalp jenta. Han kjørte henne til et asylmottak etter at hun rømte og politiet håper at han kan bidra til å spore opp huset hvor hun ble holdt fanget.

Jenta ble tatt med til et sykehus i Sydney og blir ivaretatt av myndighetene mens politiet etterforsker saken.

