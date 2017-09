Norge dropper avtale om atomnedrustning: - Verden undrer seg

NEW YORK (VG) I dag signerer over 100 nasjoner en historisk atomnredrustningsavtale i FNs hovedkvarter i New York. Norge holder seg unna.

– Norges tomme stol i dag er sterkt beklagelig. Som en humanitær stormakt og tidligere global leder i nedrustningsprosesser om klasevåpen og landminer, er dette svært uheldig, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv, til VG utenfor FN-bygningen.

Tirsdag satt han i FN-hovedkvarterets hovedsal da USAs president Donald Trump truet Nord-Korea med total utslettelse. Trusselen kommer etter at Nord-Korea har utvidet sitt våpenarsenal og gjennomført tester med hydrogenbombe.

– Alle i verden opplever at atomtrusselen er mer reell enn på veldig lang tid. Nord-Korea er en kjempestor trussel. Nettopp derfor er avtalen et klart signal om å intensivere arbeidet med å forby og avvikle våpenet som kan ødelegge oss alle, sier Mollekleiv.

Den nye traktaten som forbyr atomvåpen åpnes for undertegning. I juli stemte 122 nasjoner for forbudet. Da stemte Norge imot forbudet sammen med 27 andre NATO-land.

FNs generalsekretær Antonio Guterres skal tale under onsdagens arrangement. En rekke statsoverhoder og utenriksministre ventes også.

Regjeringens begrunnelse for å stå utenfor, sammen med atommaktene, er at Norge støtter NATOs strategi.

– Regjeringen har vært tydelig og konsistent i denne saken. Vi varslet tidlig at vi ikke kom til å delta i forhandlingene om et forbud mot atomvåpen fordi dette ikke er i tråd med våre NATO-forpliktelser. Vi kommer derfor heller ikke til å undertegne avtalen, sier utenriksminister Børge Brende til VG.

SLÅR TILBAKE: Avtroppende utenriksminister Børge Brende mener onsdagens atomsignering blir «ren markeringspolitikk». Foto: Thomas Nilsson, VG

– I denne saken står vi sammen med våre alierte. Det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse. Vi har hele tiden sagt at så lenge land utenfor NATO-alliansen beholder sine kjernevåpen, vil NATO måtte forbli en kjernefysisk allianse, legger han til.

Men Sven Mollekleiv mener det ikke vil være i strid med NATO-medlemskapet å undertegnede avtalen. Og den norske Røde Kors-sjefen påpeker at Norge var initiativtaker da arbeidet for en atomnedrustningsavtale startet i 2011. Så sent som i 2013 arangerte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre en konferanse i Oslo om nedrustning.

Det kom delegater fra 127 land.

– Vi skulle ønske at regjeringen fulgte opp det intiativet de en gang tok i denne saken. Det undrer store deler av verden seg at Norge ikke gjorde, mener Mollekeiv.

Han gleder seg til signeringsseremonien i dag.

– Det er et viktig skritt fremover i arbeidet med å hindre at atomvåpen noensinne brukes igjen. Kun en verden fri for atomvåpen gjør oss trygge for denne trusselen, sier Sven Mollekleiv.

Men Børge Brende er ikke enig.

– Et forbud uten tilslutning fra kjernevåpenstatene bringer oss ikke nærmere en verden uten kjernevåpen. Avtalen om forbud mot kjernevåpen fjerner ikke et eneste kjernefysisk stridshode, og blir dermed - i beste fall - ren markeringspolitikk, sier Brende.