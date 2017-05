Bellona etter ulykke på atomanlegg: – Et tikkende, amerikansk Tsjernobyl

Deler av en tunnel full av radioaktivt avfall har kollapset på Hanford-komplekset i delstaten Washington. Det er et spørsmål om tid før det oppstår en miljøkatastrofe her, mener Bellona.

I tunnelen som kollapset sto det jernbanevogner fulle av radioaktivt avfall, skriver NBC. Arbeiderne som befant seg nærmest tunnelen ble evakuert, mens de lenger unna har blitt bedt om å søke dekning. Ingen av de som jobber på anlegget skal være kommet til skade. Det skal heller ikke ha vært utslipp av farlig materiale

– Dette er meget alvorlig. Om det går bra denne gangen er det bare flaks. Uansett vil dette kunne sette opprydningsarbeidet langt tilbake, sier kjernefysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer

I flere tiår produserte Hanford plutonium for atomvåpen, og området er nå det største depoet i USA med radioaktivt materiale. I dag jobber det 9000 mennesker her, hovedsaklig med opprydning. At det radioaktive avfallet i tunnelen var plassert der i gamle jernbanevogner illustrer problemet amerikanerne står overfor med restene fra atomvåpenprogrammet sitt, mener Bøhmer.

– Vi har vært veldig bekymret for det som skjer i Russland og i Sellafield, men Hanford er Sellafield ganger fire - minst, sier kjernefysikeren.

BBC om Sellafield:

Radioaktivt materiale blir oppbevart i plastflasker

Han og Bellona følger situasjonen på det amerikanske atomanlegget nøye fremover, og håper administrasjonen til Trump vil la seg påvirke til å for alvor sette i gang med det kostbare opprydningsarbeidet.

– Det er helt kritisk. Hanford er et tikkende, amerikansk Tsjernobyl, sier Bøhmer.

Det skal være lagret rundt 210 millioner liter ubehandlet radioaktivt avfall i tanker under bakken, i påvente av at dette kan behandles eller destrueres. Dette er et mye større volumn enn på for eksempel Sellafield-anlegget i Stor-Britannia. Deler av avfallet skal være lagret skjødesløst, og det skal være påvist lekasjer fra de til dels svært gamle tankene.