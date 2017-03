Stephen Hawking vil ut i verdensrommet

Men når turen går er ennå uvisst. Selskapet som den verdenskjente professoren skal reise med har siden 2009 hatt planer om å frakte folk ut i verdensrommet, uten å lykkes.

Den britiske fysikeren og matematikeren Stephen Hawking (75) sa til TV-programmet «Good morning Britain» mandag at han alltid har drømt om å få reise ut i verdensrommet, og at han nå har fått muligheten.

Hawking skal etter planen være med i et av romfartøyene til Virgin Galactic, som er den første kommersielle «linjen» som frakter vanlige mennesker ut i verdensrommet.

Videre fortalte Hawking at da grunnleggeren av firmaet, Richard Branson, spurte om han ville være med, så takket han ja umiddelbart.

– Jeg trodde ingen ville ta meg med, sa Hawking under TV-programmet.

Branson har uttalt at han håper å få sendt folk ut i verdensrommet snart.

Motonevronsykdom Motonevronsykdommer er en gruppe såkalte nevrologiske sykdommer som angriper motonevronene. De motoriske nervecellene blir syke og degenererer, slik at man får lammelser og muskelsvinn. De forskjellige sykdommene har forskjellige navn, avhengig av hvilke deler av kroppen som blir rammet av sykdommen. Stephen Hawking har amyotrofisk lateralsklerose (ALS). ALS angriper motoriske nerveceller i ryggmargen og hjernen og er uhelbredelig. I Norge dør rundt 100 personer av sykdommen hvert år.

Selskapet har riktignok hatt planer om å ta med folk på romfart siden 2009, men planene har stadig blitt utsatt.

Den verdenskjente professoren har vært lammet i hele kroppen i flere år som følge av at han lider av en motonevronsykdom.

Han ble syk da han var 20 år gammel, og fikk da vite at han bare hadde tre år igjen å leve. Nå er han en av verdens mest kjente forskere, og har blant annet skrevet den internasjonale bestselgeren «A Brief History of Time».

Sykdommen gjør at han ikke kan kommunisere direkte med omverdenen, og i stedet har fått en språkcomputer som han styrer med øynene og noen muskler i ansiktet.

Hawking, som arbeider ved universitetet i Cambridge, er særlig kjent for sitt arbeid om sorte hull og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken.

Hans mest berømte verk, «A Brief History of Time», kom ut i 1988 og ble en enorm bestselger.

Hawking har skrevet mange bøker, og har fått en rekke høythengende utmerkelser for sitt arbeid.

Hawking er også et kjent fjes etter flere gjesteopptredener, som seg selv, i serier som «Star Trek: The Next Generation», «Futurama» og «The Big Bang Theory».

I 2014 kom filmen «The Theory of Everything», hvor Hawking ble portrettert av Eddie Redmayne.