NASA har funnet utenomjordiske hav

NASA har gjort nye funn av vann på andre planeter, og på en av dem er det grunnlag for liv.

Torsdag kveld presenterte NASA under en pressekonferanse i Washington D.C at de hadde funnet hydrogen på to planeter.

På forhånd hadde NASA ifølge CNN lovet å presentere nye oppdagelser, og det viste seg at dette dreide seg om utenomjordiske hav på Saturns måne Enceladus og Jupiters måne Europa.

Videre opplyste NASA at det er på Enceladus at det er størst mulighet for liv, da planeten har nesten alle de nødvendig forutsetningene for å danne livsgrunnlag.

Det var det ubemannede romfartøyet Cassini, som har gått i bane rundt Saturn i flere år, som gjorde oppdagelsene.

Vannet ble oppdaget ved hjelp av et massespektrometer som lokaliserte en sky av hydrogenmolekyler, som skjøt opp fra planetens ellers glatte og isete overflate.

Forskere mener at det er et utenomjordisk hav under overflaten, som er varmt og mineralrikt.

På pressekonferansen ble også funnene fra Europa lagt frem, der det er oppdaget vann på den varmeste delen av planeten.

Det er andre gang det er observert vann på dette stedet på Jupiter, noe som gjør at forskerne tror det kan finnes et større hav under overflaten.

