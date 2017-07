Merkelige radiosignaler fanget opp fra stjerne i «nabolaget»

Merkelige signaler er fanget opp fra en stjerne bare elleve lysår unna, opplyser forskere i Puerto Rico.

De snodige signalene har vekket interesse i sosiale medier, og mange spekulerer i muligheten for at det er oppdaget tegn til intelligent liv ved dvergstjernen kjent som Ross 128.

Astronomene heller imidlertid kaldt vann i blodet på dem som håper på en slik oppdagelse.

– I tilfelle du lurer: Den stadige tilbakevendende hypotesen om at vi har funnet aliens, er helt i bunnen av en bunke av andre, bedre forklaringer, skriver Abel Mendez, leder for Planetary Habitability Laboratory ved University of Puerto Rico.

Ulike teorier

Oppdagelsen av noe uvanlig ble gjort i april og mai, da et forskerteam studerte en gruppe små og ganske kjølige røde dvergstjerner. Et av verdens største radioteleskop, Arecibo-observatoriet med en diameter på 305 meter, fanget opp signalene.

I en måling av stjernens spektrum gjort 13. mai oppdaget forskerne «kvasi-periodiske, ikke-polariserte signaler over et bredt frekvensbånd, med sterke tegn til dispersjon».

Forskerne tror ikke det er snakk om lokal interferens, siden signalene bare dukket opp under observasjon av Ross 128. En teori er at de kan stamme fra solstormer på dvergstjernen. En annen er at de kan stamme fra et annet objekt i synsfeltet omkring Ross 128. Mendez åpner også for muligheten at en satellitt i høy jordbane kan ha sendt signalene.

Ny observasjon av stjernen er planlagt søndag.