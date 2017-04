Astronaut satte amerikansk verdensrom-rekord

USAs president Donald Trump ringte mandag til Den internasjonale romstasjonen for å gratulere Peggy Whitson (57) med å ha satt rekord i antall dager i verdensrommet for en amerikansk astronaut.

57-åringen passerte mandag rekorden på 534 dager, to timer og 48 minutter i verdensrommet som ble satt av Jeffrey Williams i fjor, melder AP.

– Dette er en veldig spesiell dag i amerikansk romfarts fantastiske historie. Du har satt rekord i lengste totale tid i verdensrommet for en amerikansk astronaut. Det er en utrolig rekord å bryte, sa Trump i samtalen med Whitson, som han gjennomførte fra Det ovale kontor ifølge CNN.

Presidenten spøkte også med at han foretrekker astronauter fremfor politikere.

– Jeg har jobbet så mye med politikere. Jeg er mye mer imponert over disse folkene.

I november i fjor ble Whitson sendt ut på sitt tredje lange oppdrag i verdensrommet. Hun tok da over kommandoen på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Når hun etter planen skal hun være tilbake på jorden i september i år, vil hun ha tilbrakt 666 dager i verdensrommet.

– Det er en enorm ære å sette en rekord som dette, sier Whitson, som legger til at det ville vært umulig uten støtte fra romfartsorganisasjonen NASA.

I mars signerte Trump en lov som gjør menneskelig utforskning av Mars til en prioritert oppgave for NASA. Whitson sier ifølge AP at hun er begeistret for den nye loven og at utstyr som skal brukes til denne oppgaven, nå er i ferd med å lages.

Fra før er Whitson allerede kjent som verdens mest erfarne kvinne i verdensrommet, og med sine 57 år er hun også den eldste.

Verdensrekorden i antall dager i verdensrommet er det russiske Gennady Padalka som har - med 879 dager.