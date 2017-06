Macron og Schwarzenegger sammen for miljøet  - mot Trump

President Donald Trump har fått en kraftfull duo mot seg i miljøkampen: Frankrikes president Emmanuel Macron og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger - the Terminator.

– Vi skal gjøre planeten «great» igjen, sier duoen på en twittermelding som har gått sin seiersgang verden rundt de siste dagene.

Det er Arnold Schwarzenegger som har lagt ut twittermeldingen etter et møte med presidenten i Paris.

Han fronter nå et kraftig miljøangrep på Trump som i begynnelsen av juni bestemte seg for å trekke USA ut av Parisavtalen som verdens ledere ble enige om i desember 2015. Avtalen forplikter verdens ledere til å kutte i klimagassutslippene så mye at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før dette århundret er over.

LES: Slik er Parisavtalen

Miljøfyrtårn



Trumps avgjørelse om å gå ut av avtalen ble fordømt over hele verden. En av de sterkeste kritikerne er Arnold Schwarzenegger. Selv republikaner og tidligere guvernør i California, som i mange år har vært miljøfyrtårnet blant de amerikanske statene.

– Vi har snakket om miljøspørsmål og en grønn fremtid, sier Schwartzenegger etter møtet i den franske presidentboligen, og legger til at han er beæret over å ha møtt den franske presidenten.

– Vi skal jobbe sammen for miljøet, legger han til.

HÅNDTRYKKET STEMNING: Arnold Schwarzenegger (til venstre) og Emmanuel Macron så ut til å finne tonen under møtet i presidentboligen Elyséepalasset i Paris. Foto: AFP Foto:

Arnold Schwartzenegger mottok i april den franske ærelegionen for sitt miljøarbeid og har nå møtt Frankrikes svært populære, nyvalgte Emmanuel Macron.

Han har vært svært tydelig på hvor uenig han er i Donald Trumps valg.

– Avgjørelsen er en stor feil for USA og for planeten. Jeg vil gjøre det helt klart: Vi vil ikke reforhandle for en mindre omfattende avtale. Det er helt uaktuelt. Det er ingen grunn til å tvile om klimaet: Det finnes ingen plan B fordi de ikke finnes en planet B, sa Macron.

Nå har han slått seg sammen med en sterk medspiller.

– Vi skal jobbe sammen for framtiden og ren energi, sier de to.