Brende: Skal følge Russlands arktis-aktivitet nøye

ARKHANGELSK (VG) Norge vil følge nøye med når Russland nå gjenåpner militære baser i Arktis, ifølge utenriksminister Børge Brende (H).

Han satt i salen og hørte foredraget til Russlands president Vladimir Putin på arktisk toppmøte i Arkhangelsk torsdag ettermiddag.

Dagen før varslet den russiske presidenten at forsvaret ogsikkerhetstjenesten skal forsvare Russlands interesser i Arktis.

Fra en russisk base på Frans Josef Land, 1000 kilometer nord for det russiske fastlandet, ga Putin de militære to nøkkeloppgaver: forsvare russiske interesser, og kontrollere den nordlige sjøruten gjennom Nordøstpassasjen.

- Vi skal følge nøye med hva de foretar seg i nord. Men Putin sa også at det er iRusslands interesse at Arktis forblir et område med fred, stabilitet og samarbeid, sier Brende til VG på vei hjem fra Arkhangelsk.

Protesterer



Russland ruster altså opp i Arktis, samtidig som de protesterer mot at Norge mottar 300 amerikanske marinesoldater på Værnes.

- Jeg bruker mye tid på å forklare at det ikke er noen forholdsmessighet i denne kritikken. Vi moderniserer det norske Forsvaret, men bruker likevel bare 1,6 prosent av BNP på forsvar, sammenlignet ned Russlands fem prosent. US Marines stasjoneres ikke i Norge, men roterer for å trene med sitt forhåndslagrede utstyr, sier Brende.

Ved siden av Brende satt Sergei Ivanov, Putins tidligere forsvarsminister som nå er presidentens nærmeste rådgiver på klima og miljø.

– De militære skader ikke området



Putin landet på Alexandra Land i Arktis på onsdag, og hensikten med reisen er å inspisere prosessen med å rense opp avfall i det øde landskapet som har blitt lagt igjen etter tidligere sovjetiske ekspedisjoner og militære grupper.

Russerne har også ambisjoner om å øke tilgjengeligheten for turister i sin del av Arktis.

Før Putin gikk på talerstolen sa Sergei Ivanov, som er Putins spesialutsending på klima og miljø, til VG at det er noen motsetning mellom militær aktivitet og miljøvern.

Han har instruert sine militære og sikkerhetstjenesten til å forsvare Russlands interesser i Arktis.

– De militære skader ikke disse områdene. Tvert imot, sier Ivanov, som var Russlands forsvarsminister fra 2001 til 2007, og legger til:

– De militære skal støtte oppryddingen og jobbe sammen med den vitenskaplige stasjonen på øya. Det er ingen motsetning her, sier han.

Sier de har fjernet 97.000 gamle oljefat



Den russiske klimasjefen sier at aktiviteten på øyene i Arktis var langt større i sovjet-tiden, og at forsøplingen var enorm.

Ivanov sier at Russland så langt har fjernet 97.000 gamle oljefat.

Onsdag uttalte den den norske polarforskeren Susan Barr til VG at turisme kan gjøre store skader i sårbar natur og ødelegge kulturminner.

Men Sergei Ivanov er klar på at Russland med stort alvor tar vare på sin arktiske natur:

– Oppryddingen fortsetter til den er ferdig, sier Ivanov til VG.

Norges utenriksminister Børge Brende (H) møtte onsdag kveld sin russiske kollega Sergei Lavrov, der det kom frem at russerne er irriterte over at Norge nekter sanksjonsrammede russiske toppolitikere adgang til Svalbard.

