Advarer Putin mot polar-turisme

ARKHANGELSK (VG) Den skjøre naturen i Arktis tåler ikke masseturisme. Viktige spor etter flere hundre års fangst og ekspedisjoner i nordområdene er i ferd med å bli tråkket ned og visket vekk.

Russlands president Vladimir Putin landet onsdag på Alexandra Land i Arktis, og skal reise rundt i det øde området av landet for å inspisere prosessen med å rense opp avfall som har blitt lagt igjen etter tidligere Sovjetiske ekspedisjoner og militære grupper, skriver den statlige nyhets-kanalen Russia Today.

Senere skal han delta på den internasjonale Arktis-konferansen som Russland arrangerer.

Norges utenriksminister Børge Brende (H) skal også delta på konferansen og skal onsdag ettermiddag møte sin russiske kollega Sergei Lavrov.

– Må begrenses



– Turismen i disse områdene må begrenses, ikke økes, sier Susan Barr, norsk polarforsker og leder i den internasjonale vitenskapskomiteen for Arktis, til VG.

Hun reagerer svært negativt på nyhetene om at Russland nå vil legge til rette for mer turisme på Frans Josefs land, en russisk øygruppe som ligger nordøst for Svalbard.

– Det som for en turist fremstår som en haug med planker, kan være er verdifullt kulturminne. Den arktiske naturen er så sårbar at den knapt gjenvinner seg selv. Jeg har sett for mangel eksempler på at terrenget endrer seg og kulturminner tråkkes ned, sier Barr.

– Bryter ned historiske steder

Hun har forsket på kulturminner i Arktis siden 70-tallet, og ar bakgrunn fra Riksantikvaren og Polarinstituttet. Barr har flere ganger besøkt stedet på Frans Josefs Land der de norske polarheltene Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen overvintret i 1895 til 1896.

– Det er knapt et sted på kloden hvor du ikke kan reise om du er villig til å betale dyrt nok for det. Men denne turismen bryter gradvis ned de historiske stedene folk kommer for å se og oppleve, sier hun.

RIVALISERING: Russland har søkt etter å styrke deres ståsted i Arktis og intensiverer rivaliseringen mellom polarlandene om regionens naturressurser. Foto: Sputnik , Reuters

– Mitt inntrykk er at arrangører og guider gjør sitt beste for å beskytte, men det er vanskelig å holde styr på store grupper med turister. Mye er allerede endret, og naturen gjør også større innhugg når isen trekker seg tilbake. Turisme og klimaendringer er den dobbel utfordring, sier hun.

Ifølge Barents Observer planlegger cruiseoperatøren Poseidon Expedition tre cruiseanløp på Frans Josef Land i sommer, med utgangspunkt i Longyearbyen. Prisene starter på 9 000 dollar – 75 000 norske kroner – for et to ukers cruise.

Vil seile i ukjent farvann

Også Hurtigruten posisjonerer seg for å øke turismen i Arktis og i Russland de kommende årene.

Splitter nye MS Roald Amundsen, som leveres til Hurtigruten neste år, har en sterk miljøprofil og kan seile ut og inn av havn på batteridrift, lydløst og utslippsfritt.

– Fra 2019/2020 håper jeg vi kan seile inn i russisk territorium i nord. Foreløpig har vi konsentrert oss om Svalbard, men vi ser også på muligheter for å seile rundt Kola og inn i Kvitsjøen, sier sier Thomas Westergaard, konserndirektør for hotell og produktutvikling i Hurtigruten, til VG.

NYE SKIP: Slik vil de nye, miljøvennlige Hurtigruteskipene som kommer i 2018 og 2019 se ut. De skal hete MS Fridjof Nansen og MS Roald Amundsen. Illustrasjon: HURTIGRUTEN

– Om vi etter hvert også kan seile til Frans Josefs land, åpner det for fantastiske muligheter.

– Kan det være aktuelt å seile gjennom Nordøstpassasjen til Stillehavet?

– Det er absolutt en mulighet. Vi speider etter ikoniske reiser. Neste sommer har vi en seiling inn i Nordvestpassasjen. Når vi får en ny generasjon isforsterkede skip, så er vi teknisk i stand til å seile mer i disse farvannene, sier Westergaard.