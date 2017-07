USA: Flere jobber – dårligere lønn

Arbeidsmarkedet i USA øker fort, og ledigheten er den laveste på mange år. Samtidig er lønnsnivået er så lavt at mange amerikanere ikke gidder søke på utlyste stillinger.

Bare i juni økte det amerikanske arbeidsmarkedet med 220.000 nye jobber.

Under valgkampen gjentok Donald Trump gang på gang at den jevne amerikaner skulle oppleve bedre tider i arbeidsmarkedet – og at han som president aktet å sette en stopper for at illegale immigranter stjal jobbene fra lovlydige amerikanere.

På hjemmesiden til Det hvite hus proklamerer Trump-administrasjonen at hans politikk vil skape 25 millioner nye arbeidsplasser og dermed gjenreise USA som en stor nasjon.

Arbeidsledigheten økte med 0,1 prosent til 4,4 prosent fra mai til juni, men det skyldes hovedsakelig at flere mennesker, ikke minst nylig utdannede, entret arbeidsmarkedet.

«Aksjemarkedet er sterkere enn noen sinne, arbeidsledigheten er den laveste på mange år (lønningene vil begynne å stige) og grunnlaget har aldri vært sterkere!» skriver Trump i en av sin utallige Twitter-meldinger.

Nettopp lønnsnivået skaper imidlertid problemer for mange arbeidsgivere på jakt etter nye ansatte.

– Lønnsnivået er svakere enn forventet, bemerker Jim O'Sullivan i et intervju med New York Times. Han er sjef i avdelingen for amerikansk økonomi ved High Frequency Economics, et uavhengig analyse- og konsulentselskap.

– Endelig ser det ut som millenniumgenerasjonen er ferd med å få seg jobb. Antall stillinger som krever utdannelse vokser og nyutdannede ser ut til å få jobb, sier Diane Swank, grunnlegger av analysebyrået DS Economics i Chicago.

BUNNEN: Mandag 26 januar for drøyt åtte år siden ble 74.000 amerikanere arbeidsledige. Noen av dem søkte etter jobb, som her i Hollywood, Florida. Året før, i 2008, mistet 2,6 millioner amerikanere jobben. Foto: JAN JOHANNESSEN

Det er nå åtte år siden nedgangen i den amerikanske økonomien nådde bunnen. Flere millioner amerikanere hadde mistet jobben og ledigheten var mer enn dobbelt så høy som i dag.

Avfeide tall som juks



Det er verdt å merke seg at Trump i fjor, før han vant valget, avfeide regjeringens månedlige estimater om vekst i arbeidsmarkedet som regelrett juks og bedrag.

I dag bruker han det samme statistikkgrunnlaget fra arbeidsdepartementet som et bevis på hans egen administrasjon er i ferd med å lykkes.

Om lag 100.000 nye jobber må skapes i USA hver måned hvis arbeidsmarkedet skal holde tritt med befolkningsveksten.

Både større foretak og mindre bedrifter klager over at de ikke klarer å finne nok personer å ansette. Antall stillinger øker, men lønnsnivået er fortsatt så lavt at mange stillinger står ubesatte eller går til utenlandske gjestearbeidere.

Manpower-sjef: – Noe er galt



– Noe er galt i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten synker, men lønningene står stille, fastslår Michael Stull, assisterende direktør i bemanningsbyrået Manpower.

– Mange unge potensielle arbeidssøkere holder igjen hvis de må kjøre en times tid til et distribusjonssenter i utkanten av byen. Da trenger du en bil, men ingen har råd til å holde seg med en bil når lønnen er ti dollar i timen, sier Stull.

Tom Thompson, innehaver av rengjøringsbyrået Star Cleaning Systems i Columbus, Ohio, forteller til New York Times at han lenge har søkt etter tre deltidsansatte.

– Du kan ikke jobbe i amerikanske forsteder hvis du ikke har bil, istemmer han.

– Svært få søkere dukker opp til intervjuene. Og hvis de gjør det, unnlater de å dukke opp om jobben blir deres.

– Jeg bruker 80 til 90 prosent av min tid på å rekruttere nye ansatte. Trippelbooker avtaletider før intervjuene. Hvis jeg er heldig, dukker det til slutt opp en person, forteller Thompson.

Finner ikke amerikanere



Sarah M. Smith, innehaver av Rooforia Home Exteriors i Omaha, Nebraska, spør seg selv hvorfor det nesten er umulig å finne amerikanske statsborgere til å ta jobber som ikke krever noen utdannelse.

– Det er hardt å arbeide i Nebraska. Vi legger tak. Vår høysesong løper fra våren og ut november. Sommermånedene er varme og du må jobbe på et svart asfalttak. Men vi betaler 17 dollar i timen, det er en OK lønn, mener Smith.

– Mange påstår at visa-regelverket stjeler jobber fra amerikanere som trenger jobb, men i virkeligheten finnes det ingen amerikanere som er villig til å påta seg slike jobber.

– Isteden må vi basere på oss på regjeringens program for gjestearbeidere for å få dekket vårt behov for arbeidskraft, forklarer Sarah M. Smith.

SKYR LAV LØNN: Amerikanske arbeidstagere skyr manuelt arbeid som i tillegg er dårlig lønnet. Derfor må arbeidsgivere isteden bruke gjestearbeidere som meksikanske Veronica Ramirez Rangel og Aida Rubio som renser krabber i Fishing Creek, Maryland. Foto: AFP

Ekspert: – Lavtlønnede tjener mindre

Snittlønnen i USA har steget med 2,5 prosent årlig en lang stund, men eksperter mener at dette tallet er misvisende.

– Lønnsøkningene har i all hovedsak tilfalt folk med høy utdannelse og lang erfaring, opplyser Robert Frick, ekspert i selskapsøkonomi ved Navy Federal Credit Union.

– Tallene viser at 50 til 60 prosent av de lavtlønnede faktisk tjener mindre og mindre for hvert år, konstaterer han.

Til tross for at Republikanerne kontrollerer Det hvite hus og har flertall i Kongressen og Senatet som vedtar lovene, Trumps skattereform lar vente på seg.

Det gjør også et endelig statsbudsjett.

– Vi snakker om politisk usikkerhet uten sidestykke, mener økonomen William E. Spriggs.

– Innehavere av småbedrifter og små butikkeiere avventer hva som skjer med skattereformen og helsereformen før de går til nyansettelser, opplyser Juanita Duggan, direktør for organisasjonen The National Federation of Independent Businesses.