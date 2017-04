Ap dropper flyktningmål

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre for to år siden sa at Norge skulle ta imot 10.000 flyktninger, understreker han nå at vi må se an situasjonen.

Da han holdt sin første landsmøtetale som leder for Arbeiderpartiet for to år siden var budskapet klart: Norge bør åpne for å ta i mot til sammen 10.000 syriske flyktninger – fordelt over to år.

Dette ble også en del av rammen for den påfølgende debatten.

Før årets landsmøte i helgen er imidlertid partilederen langt rundere i formuleringene, skriver Aftenposten

– Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene. Men antallet må vi se i lys av mottaksapparatet i kommunene og situasjonen i Europa for øvrig, sier Støre.

Programkomiteen foreslår sågar at en tidligere formulering om at Norge skal ta imot minst 1500 kvoteflyktninger ikke får blir med videre i det nye programmet.

Også her er den foreslåtte erstatningen rundere og mindre konkret, nemlig at «antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge».

