Apple-sjefen vil ha økt innsats mot falske nyheter

NTB: Teknologiselskaper må gjøre mer i kampen mot falske nyheter, slår Apple-sjef Tim Cook fast. Han mener en stor, offentlig informasjonskampanje er nødvendig.

– Teknologiselskapene må skape verktøy som bidrar til å minke mengden av falske nyheter, sier sjefen for data- og telefonkjempen til den britiske avisa Daily Telegraph.

– Vi må forsøke å gjøre dette uten tråkke på ytrings- og pressefriheten, men vi må også hjelpe leseren, sier Cook.

– Altfor mange av oss bare klager over dette nå, uten å vite hva vi skal gjøre med det, sier han.

Cook, som møtte den britiske statsministeren Theresa May i Downing Street torsdag, tar også til orde for at myndighetene må gripe fatt i problemet og sette i gang en offentlig informasjonskampanje.

– Dette kan gjøres raskt, hvis det er vilje til det, sier Cook.

– Dessverre er det slik nå at noen av dem som er vinnerne, er folk som bruker tid på å få mest klikk, ikke fortelle sannheten best. På en måte dreper det folks forstand, sier han.

Falske nyheter – som gjerne defineres som oppdiktede meldinger laget for å fremme en spesiell agenda – ble for alvor et tema under fjorårets valgkamp i USA.

Særlig har Facebook fått kritikk for å ikke gjøre noe med problemet. I forrige måned endret selskapet sitt system for å vise tematrender. Endringen er gjort for å sikre at trendene viser faktiske hendelser som er dekket av flere nyhetsmedier.

