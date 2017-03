AP: Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort jobbet for å fremme interessene til Vladimir Putin for ti år siden, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dette skal ha skjedd som ledd i et oppdrag Manafort påtok seg for den russiske oligarken Oleg Deripaska.

I en hemmelig strategiplan fra 2005 foreslår Manafort at han kan påvirke politikk, næringsliv og mediedekning både i USA, Europa og tidligere sovjetland. Et av formålene var at Putin skulle dra fordel av kampanjen, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi mener nå at denne modellen kan være til stor fordel for Putin-regjeringen hvis den iverksettes på de rette nivåene med tilstrekkelig vilje til å lykkes, heter det i planen.

– Svertekampanje



En avtale med Deripaska ble undertegnet året etter, ifølge flere kilder med kjennskap til saken. Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.

Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart. Men de to skal ha hatt et samarbeid i alle fall fram til 2009.

Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å «representere russiske politiske interesser».

Han mener også å være utsatt for en svertekampanje.

Valgkampsjef



Trump hyret Manafort som valgkampsjef i mars i fjor. Manafort beholdt stillingen til august, da AP avslørte at han hadde stått bak en hemmelig lobbykampanje for det pro-russiske tidligere regjeringspartiet i Ukraina fram til 2014.

USAs etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen i fjor. Én av metodene som skal ha vært brukt, var dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekking av informasjon. Både det føderale politiet FBI og Kongressen gransker saken for å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i valgkampen.