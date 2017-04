Annullerer ikke Tyrkias folkeavstemning

Tyrkias øverste valgmyndighet har avvist å annullere folkeavstemningen, melder AFP.

Søndagens folkeavstemning om å endre den tyrkiske grunnloven har blitt møtt med sterke reaksjoner. Observatører fra blant annet Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådet har fastslått at valget ikke var demokratisk. I tillegg har opposisjonen bedt om at avstemningen annulleres.

Det kommer ikke til å skje, slår landets øverste valgmyndighet fast, ifølge CNN Turk og NTV.

Tyrkiske myndigheter har selv hevdet at kritikken er politisk motivert.

– OSSE-rapporten er ikke troverdig. Konklusjonene deres er ikke objektive, men ekstremt partiske, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu onsdag.