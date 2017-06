Flere anmeldelser om seksuelle overgrep på Liseberg

Fornøyelsesparken rapporterer om rekordmange anmeldelser fra jenter som har opplevd å bli befølt av fremmede.

Tirsdag slo svenske Expressen alarm etter at fornøyelsesparken Liseberg rapporterte om økt antall anmeldelser av seksuelle overgrep.

– Vi har sett en økende tendens, og flere rapporterer at de utsettes for seksuelt misbruk de siste årene. Om det er fordi det skjer flere tilfeller, eller at flere våger å prate om det, vet vi ikke, sier kommunikasjonsrådgiver i Liseberg, Annika Risberg, til avisen.

En jente skal ha opplevd å bli befølt på rumpa i køen til attraksjonen «Helix». En annen forteller om at noen skal ha satt en finger mellom rumpeballene hennes i en annen del av parken.

– Jeg synes at det rett og slett er trist at unge jenter skal gå gjennom det. Det er forferdelig når det skjer, sier sjef for lokalpolitiet i Göteborg, Anders Börjesson.

Befølt i spøkelseshuset

I mai ble en 17 år gammel gutt dømt for å ha befølt to 13 år gamle jenter i spøkelseshuset. Hendelsen skal ha skjedd rundt halloween i fjor. De to jentene skal ha forklart i avhør at de spurte to gutter om å være med inn for å føle seg tryggere under turen.

– Jeg var redd. Delvis fordi vi gikk i zombiehuset, men også fordi han trykket seg nær meg og brystene mine, har en av jentene sagt i avhør, ifølge Ekspressen.

Også venninnen skal ha opplevd og blitt befølt. Da de to jentene kom seg ut av spøkelseshuset, tok de kontakt med en ordensvakt. Siden fikk de pekt ut gjerningsmannen, som nå er dømt til ungdomstjeneste for seksuelt misbruk.

– Han har i det minste rimelig grunn til å anta at de 13 år gamle fornærmede var under 15 år gamle. Påtalemyndigheten er dermed styrket, og han bør bli dømt for seksuelle overgrep, står det i dommen.